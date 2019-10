Incidente di Pioltello | la ricostruzione in 3D

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Aurora Vigne Il treno doveva andare a 50 km/h ma viaggiava a 130 Milano. A rivelare il dettaglio choc è il procuratore aggiunto milanese Tiziana Siciliano durante la conferanza a termine delle indagini Un velocità molto più elevata del previsto. Il treno deragliato anel gennaio 2018 viaggiava "a 120/130 km orari mentre in massimo consigliato in quel tratto era di 50 km orari". A dirlo è il procuratore aggiunto milanese Tiziana Siciliano nel corso di una conferenza stampa dopo la conclusione delle indagini sul disastro ferroviario nel quale sono morte 3 persone e altre 102 sono rimaste ferite. Ora l'inchiesta è stata chiusa e si va verso il processo per 11 persone, più Rfi che gestisce la rete ferroviaria. Gli indagati avrebbero omesso di "mettere a disposizione dei lavoratori di Trenord srl e di tutti i viaggiatori dei treni percorrenti" il tratto interessato ...

