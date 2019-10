In viaggio in Kenya con Simone Cristicchi | «Gli occhi fieri dei bambini»

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Un’antica fiaba africana sostiene che anche un piccolissimo colibrì può fare la sua parte. Ognuno di noi è un colibrì., nuovo volto della campagna Non aiutateci per carità di Amref Health Africa Italia, è andato in. È stata la sua prima volta: ha visitato la capitale Nairobi e poi si è spostato sulla costa, fino a Malindi, scoprendo i centri Amref – la più grande organizzazione sanitaria no profit presente in Africa – toccando con mano tutto quello che si può fare – realmente – anche grazie alle donazioni. La campagna Non aiutateci per carità usa un gioco di parole ma vorrebbe contribuire a una nuova narrazione del continente, lontana dai soliti cliché drammatici, dai soliti stereotipi, capace di raccontare realisticamente anche le grandi potenzialità, i passi avanti. Ildel cantautore romano è inizato da Nairobi, dalla sua ...

