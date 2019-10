Fabio Fazio | Che tempo che fa non basta | voci in Rai | un nuovo pesantissimo programma?

Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio'/ Gaffe a Che Tempo che Fa : 'Io le odio!' : Emma Marrone 'Rose rosse da Fabio Fazio' ma il conduttore fa una Gaffe in diretta a Che Tempo che Fa perché la salentina le odia, ecco perché

Che tempo che fa - Fabio Fazio si lancia e imita Vasco Rossi : sconcerto in Rai - Emma reagisce così : Durante l'intervista ad Emma Marrone a Che tempo che fa, Fabio Fazio ha imitato Vasco Rossi. Il siparietto andato in onda su Rai 2 era esilarante. Emma ha eseguito per la prima volta dal vivo il brano da record Io sono bella, scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, e proprio parlando di V

Emma Marrone torna in tv dopo i problemi di salute ma Fabio Fazio fa una gaffe : ecco cosa è successo : dopo la pausa forzata che ha dovuto prendersi per risolvere un problema di salute, Emma Marrone è tornata più carica di prima e domenica sera ha fatto la sua prima apparizione in tv a “Che tempo che fa“, dove ha presentato il suo nuovo album, “Fortuna” e si è esibita con il singolo “Io sono bella“, scritto per lei da Vasco Rossi. La cantante è stata accolta in studio dal caloroso applauso del pubblico e, ...

Emma Marrone ritorna in tv da Fabio Fazio dopo la malattia : 'Sono qui e sto bene' (Video) : Emma Marrone ritorna nuovamente in televisione a distanza di qualche settimana dalla notizia della malattia che l'aveva colpita. La cantante salentina questa sera, 27 ottobre, è stata ospite a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio dove si è prima esibita sulle note del brano 'Io sono bella' che ha anticipato il nuovo album dal titolo 'Fortuna' e poi si è raccontata in un'intervista esclusiva dove ha parlato anche della malattia ...

Che tempo che fa/ Ospiti : Emma Marrone - Valeria Marini e Rocco Hunt da Fabio Fazio : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti di Fabio Fazio: da Emma Marrone a Rocco Hunt, Valeria Marini e Toni Servillo, ecco chi ci sarà su Rai2.

Che tempo che fa - da Fabio Fazio il cardinale Zuppi : tortellini e Salvini - prosegue la battaglia contro la Lega : Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini

Che tempo che fa - colpaccio Fabio Fazio : in studio Emma Marrone - il ritorno in tv dopo la malattia : A Che tempo che fa Emma Marrone sarà l'ospite di Fabio Fazio. La cantante torna in televisione dopo i problemi di salute che l'hanno fermata. "Chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e torno da voi", scriveva sui social per tranquillizzare i fan. Ora Emma Marrone è tornata sulle scene

Fabio Fazio contro Salvini e la Lega : «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri» : Non cita mai Matteo Salvini. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video alLegato ad un suo “cinguettio”, esorta i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda lunedì sera, e, in parte, dedicata ai rapporti tra Matteo Salvini e il suo partito e la Russia e la destra religiosa degli Stati Uniti d’America. «Mi permetto di consigliarvi ...

Fabio Fazio azzanna Matteo Salvini e la Lega : "Report - pazzesco che non ci siano conseguenze" : Ormai tra Fabio Fazio e Matteo Salvini l'odio è totale. Dopo gli attacchi del passato e il passaggio di Fazio da Raiuno a Raidue, il conduttore ha il dente avvelenatissimo. "Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incred

Fabio Fazio : "Incredibile che dopo puntata di Report non succeda niente" (VIDEO) : "Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri. Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose". Lo ha scritto in un tweet Fabio Fazio ieri. Il ...

Fondi Lega - Fabio Fazio : “Guardate la puntata di Report su Salvini - riguarda tutti. È incredibile che non succeda nulla” : “Consiglio di visione”. Sui propri canali social Fabio Fazio manda un messaggio ai propri follower, invitandoli a guardare la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci sulle presunte relazioni tra la Lega di Matteo Salvini e la Russia, vicenda per la quale Gianluca Savoini è indagato per corruzione internazionale. “Si capiscono tante cose e riguarda tutti” ha detto Fazio, “è incredibile che dopo quello che è ...

Giallo a Che tempo che fa - l’attore Claudio Santamaria non si presenta in studio. Dito puntato contro Fabio Fazio : Una puntata piena, quella andata in onda ieri su Rai 2 di ‘Che tempo che fa’, e un’assenza che tutti hanno notato. Quella di Claudio Santamaria, l’attore consacrato al grande pubblico con Romanzo Criminale e che in queste settimana sta girando l’Italia con la sua compagna Francesca Barra per presentare il libro scritto a quattro mani. Super ospiti eccellenti si diceva, da John Travolta a Matteo Renzi ed Enrico Brignano, fino a Gabriele ...