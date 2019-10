Hate speech e doveri dei giornalisti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) Nella cultura dell’odio che impazza in Rete e che nelle ultime ore è stata denunciata con veemenza da Liliana Segre rimangono sullo sfondo le responsabilità del mondo dell’informazione, che invece sono rilevanti e vanno evidenziate.E’ vero che in Rete scrivono tutti, anche i non, anzi numericamente soprattutto i non, ma è altrettanto vero che ihanno una deontologia professionale che li obbliga a un supplemento di verifica delle fonti prima di pubblicare notizie, giudizi, critiche e interpretazioni che possano ledere la dignità delle persone.L’odio antisemita si scatena per gli impulsi irrefrenabili di chi è accecato dall’ideologia e usa la parola violenta come una clava, per cui è importante che inon lo enfatizzino con leggerezze, omissioni, distrazioni.Le loro carte ...

