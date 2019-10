Fece cadere la nipote di 18 mesi dalla nave da crociera | nonno accusato di omicidio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 29 ottobre 2019) È accusa dicolposo per ildi Chloe Wiegand, bimba di 18morta a Porto Rico nel mese di luglio, dopo essere scivolata da unadamentre era tra le mani dell’uomo. La vicenda aveva fatto il giro del mondo e ieri, lunedì 28 ottobre, il tribunale ha espresso giudizio nei confronti di Salvatore Anello, dopo la presentazione di prove da parte dei pubblici ministeri. Lo riporta Cbs News.La bimba, secondo quanto emerso fino ad ora, sarebbe morta precipitando dall’undicesimo piano dellaancorata in porto, dopo essere sfuggita dalle mani delche la stava facendo penzolare all’esterno della finestra aperta da una zona dell’area bambini.La piccola, dunque, era precipitata sul cemento del molo di San Juan. “Ilpensava che ci fosse un vetro, ma non era così”, sostiene la difesa. I ...

