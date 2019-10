Emilia Romagna | Stefano Bonaccini teme la sconfitta | Matteo Renzi | aiutami tu

Regionali - e ora l’Emilia Romagna. Ecco perché qui si giocherà la battaglia finale : Non era difficile prevedere che le elezioni Regionali sarebbero state una “via crucis” per le forze che si stanno contrapponendo all’invincibile armada del satrapo leghista. Ora c’è stato il bagno di sangue in Umbria, per cui la neonata alleanza Pd-M5S (il governo Conte bis è in carica da meno di due mesi) corre il rischio di essere soffocata nella culla e l’avventura giallo-rossa estinguersi per ritiro già al primo set. I risultati in Umbria ...

Giorgia Meloni : "Se vinciamo in Emilia Romagna le elezioni sono inevitabili" : Per Giorgia Meloni la soluzione è una sola: bisogna tornare al voto. Se i partiti di governo, dice la leader di Fratelli d'Italia in una intervista al Corriere della Sera, "se nella regione rossa per eccellenza (l'Emilia Romagna, ndr), dove nemmeno possono invocare gli alibi della caduta della giunt

Elezioni Regionali : dopo l'Umbria si vota in Calabria ed Emilia Romagna. La guida : Tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020 restano due importanti appuntamenti elettorali nel calendario delle Elezioni...

Massimo Cacciari - la profezia contro Pd -M5s : "Se il voto si ripete in Emilia Romagna - salta in aria tutto" : A pagare le conseguenze delle elezioni in Umbria è soprattutto il Movimento 5 Stelle. Parola di Massimo Cacciari, che a Radio Capital delinea il futuro del governo: "Lo dicevo, mi rompe anche i co****ni continuare a dirlo ma è la verità: i 5 stelle facevano da contenimento all'ondata di destra, è un

Regionali - Emilia Romagna - il Pd è già disperato : Stefano Bonaccini apre a M5s e Matteo Renzi : La fragorosa sconfitta in Umbria dell'alleanza di governo Pd-M5s (alla prima uscita elettorale in coalizione) può avere ripercussioni anche sul prossimo voto regionale, in programma in Emilia Romagna il 26 gennaio 2020. Lo sa bene il centrosinistra, che è davanti ad un bivio: frammentarsi potrebbe t

Maltempo Emilia-Romagna - Confagricoltura : “Il comparto pomodoro ringrazi le piogge” : Un comparto, quello del pomodoro da industria, per cui “siamo al paradosso: è l’unico che quest’anno deve dire ‘grazie’ agli effetti del Maltempo, che ha fatto precipitare la produzione del 18% rispetto al quantitativo contrattato nella programmazione annuale”. E’ quanto sostiene, in una nota, Eugenia Bergamaschi, presidente di Confagricoltura Emilia-Romagna secondo la quale “i produttori hanno ...

Salvini : “Dopo vittoria in Umbria ora anche Emilia Romagna e Calabria potranno scegliere” : Dopo il successo del voto in Umbria il leader leghista Matteo Salvini ai microfoni di Radio 24 non nasconde il suo entusiasmo e non manca di attaccare il governo: "Abbiamo vinto di 20 punti e rispetto alle ultime regionali la Lega ha guadagnato 23 punti", ha detto. Poi ha aggiunto: "Presto altre regioni governate dalla sinistra potranno scegliere: ci sono la Calabria, l'Emilia, la Puglia e la Toscana".Continua a leggere

**Umbria : Borgonzoni - ‘e ora bis in Emilia Romagna’** : Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Pare proprio che stia per arrivare una bellissima notizia per i cittadini umbri: la Regione finalmente liberata dalle mani del Pd, dopo tanti anni. Forza Donatella Tesei! Ora avanti, anche in Emilia Romagna, con l’aiuto e il sostegno di tanti Emiliano romagnoli, vogliamo eguagliare questa grande impresa #obiettivo26gennaio”. Così la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : giovedì 24 ottobre criticità gialla per temporali : “Per la giornata di giovedì 24 ottobre flussi meridionali umidi ed instabili con associati rovesci e temporali determineranno precipitazioni che interesseranno dal mattino il settore occidentale, per poi estendersi nel corso della giornata al resto del territorio. I temporali potranno risultare di tipo organizzato sull’appennino occidentale, più probabili sulle aree di crinale. Nella giornata di giovedì 24 ottobre la piena di Po ...

Allerta meteo - previsioni maltempo oggi/ Lombardia Emilia Romagna Piemonte : i rischi : Allerta meteo gialla in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: previsioni maltempo oggi, lieve attenuazione dopo i disastri dei 3 giorni scorsi. I rischi

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per la piena del Po : “Nella giornata di mercoledì 23 ottobre la presenza di un vasto campo anticiclonico presente sul Bacino del Mediterraneo continuerà a mantenere condizioni di tempo stabile sulla nostra regione. La criticità gialla nella macroarea H è relativa al transito della piena di Po con superamento della soglia 1 nella sezione di Piacenza a partire dalla serata di oggi martedì 22 ottobre. Nel corso della giornata di domani, mercoledì 23 ottobre, ...

Allerta Meteo - lo scirocco spezza l’Italia in due : piogge torrenziali al Nord/Ovest - caldo estivo dall’Emilia Romagna in giù [DATI] : Continua a diluviare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Lombardia e Liguria, dove lo scirocco sta addensando piogge torrenziali quasi ininterrotte da ormai una settimana. Soltanto oggi sono caduti in Liguria 205mm di pioggia a Rossiglione, 147mm a Genova Multedo, 130mm a Genova Sestri; nel basso Piemonte abbiamo i quantitativi pluviometrici più significativi con 214mm ad Arquata Scrivia, 190mm a Gavi, 189mm a Sardigliano, 179mm a Castellania, 161mm a ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : domani criticità idraulica e temporali : “Per la giornata di lunedì 21 ottobre, si prevede un flusso di correnti umide ed instabili sud occidentali che interesserà la parte centrale ed occidentale della regione con precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporali organizzati. I fenomeni saranno più probabili nelle macroaree G ed H e sono previsti in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata. La criticità idrogeologica si riferisce al solo reticolo dei corsi ...

Pd - Bonaccini : “Alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali in Emilia Romagna? Per me è possibile - altrimenti amici come prima” : “alleanza con M5s per mia candidatura alle regionali? Se ci si mette a sedere e ci si confronta sui programmi, in caso di convergenza, si può pensare a un’alleanza. Se non c’è convergenza, amici come prima e ci si rispetta da avversari alle prossime elezioni regionali”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino”, su Radio24, dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ...