Dichiarazione dei redditi non presentata | arrivano le intercettazioni

Salvini propone Dichiarazione dei redditi precompilata - ma esiste già. Renzi : “C’è dal 2015 - studia” : Matteo Salvini ad Agorà propone di introdurre anche in Italia la dichiarazione dei redditi precompilata dalla Stato. Ma la misura esiste già dal 2015. Renzi lo attacca: "Noi saremo anche antipatici e lui simpaticissimo, tra un mojito e una sagra, ma per far politica serve la competenza. Bisogna studiare. E qualcuno in TV dovrebbe ricordarglielo ogni tanto".Continua a leggere

Dichiarazione dei redditi - l'errore presente anche in un solo rigo non è emendabile : l'errore materiale presente in un rigo della Dichiarazione dei redditi non può essere ritenuto emendabile in quanto, nel caso della Dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ci si trova dinanzi non ad una mera Dichiarazione di scienza ma ad una Dichiarazione di carattere squisitamente negoziale. Di conseguenza, il generale principio di emendabilità non può operare in questo caso. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni della ...

Evasione - il modello portoghese che l’Italia sta imitando. Dallo scontrino elettronico alla Dichiarazione dei redditi in un clic : Come ridurre l’Evasione Iva, convincere tutti a chiedere lo scontrino e al tempo stesso semplificare la vita di cittadini e imprese nel rapporto con il fisco. A fare scuola è il Portogallo, che negli ultimi sei anni ha visto lievitare il gettito grazie a fatturazione e scontrino elettronico affiancati da un sistema informatico che consente di sapere in tempo reale quanti soldi rimborserà lo Stato grazie alle detrazioni e fare la ...

Simona Ventura accusata di Dichiarazione infedele dei redditi : Simona Ventura è al centro di una questione giudiziaria che si preannuncia piuttosto intricata. Pare, infatti, che la conduttrice torinese sia imputata a Milano per dichiarazione infedele dei redditi, ma la difesa respinge ogni accusa. I fatti risalirebbero al triennio 2012-2015 e sarebbero relativi ai compensi derivanti dai contratti per lo sfruttamento dei diritti di immagine di Simona Ventura. Secondo l'accusa si tratterebbe di una cifra ...

Netflix : indagine per omessa Dichiarazione dei redditi : Netflix Guai per Netflix. La Procura di Milano avrebbe aperto una inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti della piattaforma di contenuti in streaming. Secondo quanto riporta Il Corriere, che ne dà notizia, l’indagine – coordinata dal pm Gaetano Ruta – è stata affidata ai militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza. Nel mirino delle autorità, il fatto che Netflix non avrebbe ...

A Milano inchiesta su Netflix per omessa Dichiarazione dei redditi : La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omessa dichiarazione dei redditi nei confronti di Netflix, la società californiana che distribuisce via internet film e serie tv a pagamento. L’indagine è coordinata dal pm Gaetano Ruta e affidata ai militari del Nuclo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza. A differenza della altre inchieste fiscali milanesi che hanno riguardato Apple, Google o ...

Nubi all’orizzonte per Netflix : la procura di Milano avvia una indagine per omessa Dichiarazione dei redditi : Tutti amano Netflix. Addirittura si potrebbe dire che il lavoro del colosso statunitense è talmente buono e abbondante da risultare stucchevole. Nonostante l’elevato tasso di dipendenza del pubblico verso il servizio di streaming online, è di oggi la notizia che la procura di Milano ha avviato una indagine per “omessa dichiarazione dei redditi”. Secondo quando dichiarato dalla procura di Milano, è stato aperto un fascicolo ...

Secondo il Corriere della Sera - Netflix è indagata a Milano per “omessa Dichiarazione dei redditi” : Secondo il Corriere della Sera Netflix, la più importante piattaforma di streaming al mondo, è indagata a Milano per “omessa dichiarazione dei redditi”. L’indagine, che Secondo il Corriere è guidata dal sostituto procuratore Gaetano Ruta, è partita dalla constatazione che