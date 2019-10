Call of Duty Modern Warfare | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

Call of Duty : Modern Warfare e Uber Eats insieme per una curiosa partnership : Uber Eats è entusiasta di annunciare una collaborazione con Call of Duty per dare ai giocatori italiani e ai fan di Uber Eats un vantaggio competitivo imperdibile: Doppi Punti Esperienza (2XP) da utilizzare in Call of Duty: Modern Warfare, già disponibile dal 25 ottobre.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale: Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare bombardato da recensioni negative per il ruolo attribuito alla Russia nella campagna : Call of Duty: Modern Warfare è finalmente arrivato e, come previsto, si sta dimostrando un grande successo. Ma non tutti sono contenti del titolo, poiché alcuni cittadini russi hanno adottato la vecchia strategia del review bombing per un punto chiave della trama del gioco.Come potete vedere tramite MetaCritic, nel momento in cui scriviamo l'user score ha un punteggio di 2.4. Il grosso problema? Non è solo la rappresentazione dei russi come ...

Call of Duty : Modern Warfare per PS4 Pro - il miglior titolo della serie : Call of Duty: Modern Warfare è un franchise, sottoserie di Call of Duty, con una longevità da invidiare che pochi titoli hanno. Lo abbiamo giocato in lungo e in largo e possiamo dire che è un titolo che farà parlare molto di sé e per molto tempo. Trama In Call of Duty: Modern Warfare i giocatori verranno immersi in una drammatica e viscerale trama, basata sulle instabilità geopolitiche internazionali dei nostri giorni, con protagonisti tre ...

Call of Duty Modern Warfare : Come sbloccare gli operatori : Se state giocando a Call of Duty Modern Warfare oppure avete intenzione di acquistarlo a breve, dovete sapere che vi sono svariati operatori da sbloccare per il Multiplayer Online e le Spec-Ops, a seguire vi riportiamo quello che dovete fare per ottenerli tutti. Come sbloccare tutti gli operatori in Call of Duty Modern Warfare SAS Thorne: Completate la missione Piccadilly della cAMPAGNA Charly: Portate a termine 25 partite ...

Call of Duty : Modern Warfare - su PC è necessario essere sempre online - anche per giocare alla campagna single player : A differenza di Black Ops 4, Call of Duty: Modern Warfare oltre alle immancabili modalità online multiplayer presenta una campagna single player e altre attività offline. Tuttavia la versione PC del gioco richiede una connessione a internet permanente, a prescindere dalla modalità che vorrete svolgere.Una limitazione probabilmente dovuta al sistema DMR integrato da Activision, che grazie all'always online può evitare o quantomeno limitare il ...

Guida Call of Duty Modern Warfare : come salire di livello facilmente : Ora che Call of Duty Modern Warfare è finalmente disponibile per l'acquisto su PC, PlayStation 4 e Xbox One, i fan degli sparatutto in prima persona possono vivere, pad alla mano, quello che gli sviluppatori di Infinity Ward e il publisher Activision definiscono un soft reboot per l'intera sotto saga. Il team di sviluppo ha infatti scelto di dare una svecchiata al franchise dopo i malumori delle ultime edizioni, recuperando sì la sua gloriosa ...

Call of Duty : Modern Warfare ha un messaggio speciale per i giocatori che sparano ripetutamente a un neonato : Call of Duty: Modern Warfare è finalmente arrivato negli scaffali dei negozi di tutto il mondo e in molti sono alle prese con la campagna single-player.Anche questa volta, la storia realizzata da Infinity Ward mette i giocatori di fronte a scenari crudi, scelte difficili e, in generale, alla crudeltà della guerra.Attenzione: Spoiler da qui in avanti.Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare debutta oggi su PC - PS4 e Xbox One : Il tanto atteso Call of Duty: Modern Warfare è disponibile in tutto il mondo. Pubblicato da Activision e sviluppato da Infinity Ward, Modern Warfare cala i giocatori in un'epica rivisitazione di una delle più iconiche serie delle storia del gaming. Vediamo di seguito i dettagli con il comunicato ufficiale di Activision:Leggi altro...

Call of Duty : Modern Warfare è finalmente disponibile : Call of Duty: Modern Warfare è finalmente disponibile ed ora puoi godertelo anche con il ray tracing grazie alle GPU GeForce RTX! Prestazioni eccezionali – RTX ON! Abbiamo collaborato con Activision, Infinity Ward e Beenox per ottimizzare le prestazioni complessive del gioco e per garantire che i giocatori possano raggiungere oltre 60 FPS con ray tracing abilitato su tutta la nostra linea di GPU GeForce RTX e tutti i ...

Alle 18 in diretta con Call of Duty : Modern Warfare tra campagna e multiplayer : Oggi daremo spazio alla diretta di un gioco estremamente atteso perché potrebbe sicuramente rivelarsi l'oggetto del desiderio per moltissimi fan di COD. Stiamo ovviamente parlando di Call of Duty: Modern Warfare.Il nuovo shooter di Activision e Infinity Ward è ufficialmente disponibile dalla giornata di oggi su PC, PS4 e Xbox One, ma se siete curiosi di vedere in azione il gioco senza prendere mano al portafoglio, allora non potete perdervi la ...

Call of Duty : Modern Warfare sta causando arresti anomali alle Xbox One X di alcuni giocatori : I giocatori Xbox One X stanno segnalando che Call of Duty: Modern Warfare, appena lanciato su PC e console, sta causando gravi arresti anomali dei loro sistemi.Questo insieme alle notizie che molti giocatori non possono nemmeno accedere per iniziare a giocare. Su Reddit sono numerose le segnalazioni degli arresti anomali di Xbox One X.Infinity Ward sta indagando sul problema, chiedendo ai singoli giocatori i loro gamertag e le informazioni sui ...

Call of Duty - come mangiare hamburger gratis per 15 anni giocando : Activision e Burger King hanno stretto un accordo per sponsorizzare l'uscita di Call of Duty: Modern Warfare, l'ultimo capitolo dello storico sparatutto di guerra disponibile da oggi, 25 ottobre, per PlayStation 4, Xbox One e pc: la catena di fast food regalerà 15 anni di hamburger gratuiti a chi riuscirà a sconfiggere due giocatori professionisti del calibro di Seth Abner e FaZE Apex nel gioco sviluppato da Infinity Ward. ...

Call of Duty Modern Warfare esce oggi 25 ottobre : i primi minuti della Campagna in video : Mentre The Last of Us Part 2 viene rinviato, Call of Duty Modern Warfare non delude e centra l'appuntamento con i negozi fisici, online e digitali. Da oggi, 25 ottobre 2019, il publisher Activision e gli sviluppatori di Infinity Ward hanno infatti reso disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC - solo tramite Battle.net - quello che viene definito come un soft reboot per la celebre saga sparacchina. Dopo anni di sbandamento, CoD cerca di ...