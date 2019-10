Borghi | selfie e strette di mano | Salvini ci mette il fisico  molto più degli avversari

Fonte : corriere

(Di mercoledì 30 ottobre 2019) Il leader della Lega non perde un comizio e presidia il territorio: ieri in Umbria, domani in Emilia-Romagna, la campagna non è solo social

