OnePlus Launcher 4 1 è in roll out da oggi con alcune attese novità

OnePlus Launcher si aggiorna alla versione 4.1 con delle piacevoli novità : OnePlus Launcher segue questa tendenza di OxygenOS e continua ad arricchirsi di nuove funzionalità con ogni aggiorna menti. Ora la società sta aggiungendo al Launcher una nuova scheda per il tracciamento del corriere traccia le consegne.

Android 10 arriva sui OnePlus 6T cinesi e OnePlus Launcher si aggiorna portando un'interessante novità : HydrogenOS Beta per OnePlus 6T si aggiorna portando Android 10 agli utenti cinesi. Per noi intanto arrivano su OnePlus Launcher le possibilità di rimuovere il drawer delle applicazioni e di aggiungere la scheda Step Counter nella Shelf.