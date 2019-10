Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Era in compagnia di tre compagni lodi Ancona che intorno alle 13 di ieri, 27 ottobre, si è infortunato ad una gamba dopo essereto e poi caduto per diversi metri dentro una. È successo nel complesso carsico di Frasassi, in località Genga, provincia di Ancona. IIl Soccorso alpino e speleologico è stato allertato poco dopo l’incidente e ha raggiunto l'infortunato dopo alcune ore. Prestate le prime cure, la barella ha iniziato la risalita in superficie verso le 22. Nelsi vedono gli ultimi momenti passati dall’uomo nellaprima di essere tirato fuori dagli uomini del Soccorso alpino. Le condizioni del ferito sono serie, considerando anche l'età e la lunga permanenza in, ma l’uomo non è in pericolo di vita.

SkyTG24 : Marche, speleologo 65enne scivola in una grotta: i soccorsi. VIDEO - Mafara72 : RT @cnsas_official: #Marche, Grotta di #Frasassi: sta proseguendo da ieri, ed è continuato l'intera notte, il soccorso a uno speleologo fer… - alessioleone2 : RT @cnsas_official: #Marche, Grotta di #Frasassi: sta proseguendo da ieri, ed è continuato l'intera notte, il soccorso a uno speleologo fer… -