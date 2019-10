La startup nata per arginare il fenomeno dell' odio online 

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'online sta dilagando, è un dato di fatto. Le testimonianze sono molte e i modi per offendere “a portata di clic” per chiunque. Parallelamente, però, gli attuali strumenti di tutela legale non permettono di difendersi con altrettanta facilità e velocità. Che fare, allora? Per risolvere il problema è intervenuta Cop, unatecnologica che ha sviluppato “Chi Odia Paga”. Si trattaa prima piattaforma legaltech italiana in grado di tutelare le persone vittime dionline. Gli insulti social, soprattutto di contenuto antisemita, che hanno aggredito Liliana Segre nelle ultime settimane hanno indignato tutto il mondo, politico e non solo. Quotidianamente, una media di 200 attacchi “virtuali” hanno colpito la senatrice, nomia vita dal presidente Mattarella nel gennaio 2018. Il 26 ottobre, dopo la pubblicazione del rapporto'Osservatorio antisemitismo, è emerso un ...

