Il pareggio esiste ed è la cosa che somiglia di più alla vita

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Le partite si perdono e si vincono, si sa, addirittura – puntualizziamo per lo spettatore che pur essendo attento ogni tanto potrebbe incorrere nella distrazione – molte volte le partite si pareggiano. Si pareggiano a reti bianche, a reti colorate – ipotizziamo un 3 a 3 come un risultato a reti colorate –, a reti così così. Ecco che per uncosì così potremmo intendere un 1 a 1,per il quale, in ogni caso, non adotteremmo l’aggettivo scialbo. Anche perché scialbo fa un brutto suono, non è piacevole né da scrivere né da pronunciare.pallido, starebbe bene. Un tenue, che ve ne pare? Unaccennato, nei toni, non certo nel risultato. In quanto il risultato sarebbe sempre e soltanto, da qualunque lato lo si guardi, quello del. Un punto a testa, abbraccifine, dispiaceri o esultanza (questo mescolato, a seconda dei momenti della ...

