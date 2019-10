Gesto Ribery | arrivano le scuse del francese | “mi dispiace molto”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Mimolto per ieri sera, chiedo scusa ai miei compagni, al Mister, ai tifosi. Chiedo scusa anche al signor Passeri perché a fine partita ero molto nervoso e dispiaciuto e spero possa comprendere quale era il mio stato d’animo”.ledell’attaccante della Fiorentina, Frank, dopo lo spintone al guardialinee dopo il fischio finale della gara di ieri sera.che, tra l’altro, ha portato alla sua espulsione. “Io vorrei sempre stare in campo e dare una mano ai miei compagni – dice ilsu Twitter – perché sono venuto qui a Firenze per questa città e questa società e mi aspetto per la Fiorentina più attenzione, attenzione che viene data agli altri club, per il grande lavoro che stiamo facendo ogni giorno tutti quanti insieme”.L'articololedel: “mi ...

amvcpaulo : RT @a_cazzaro: @pisto_gol Ma della spinta di Ribery al guardalinee perché nessuno dice nulla?mi sembra un gesto vergognoso!! - a_cazzaro : @pisto_gol Ma della spinta di Ribery al guardalinee perché nessuno dice nulla?mi sembra un gesto vergognoso!! - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Follia di Frank #Ribery nell’infuocato post partita di Fiorentina-Lazio: il francese ha spintonato nel tunnel degli spoglia… -