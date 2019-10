FUT 20 | Mercato ai minimi storici | cosa ci aspetta ora?

Calciomercato Juventus - il 'Cristiano Ronaldo del FUTuro' potrebbe essere Mbappé : L'assemblea degli azionisti della Juventus ha ovviamente messo in evidenza le grandi ambizioni della società bianconera e del suo presidente Agnelli: quest'ultimo ha parlato del 2020 come un vero e proprio anno zero, come se effettivamente dovesse partire un nuovo ciclo, nonostante la Juventus arrivi da otto anni di vittorie a livello nazionale. L'aumento di capitale di 300 milioni di euro servirà, come dichiarato da Agnelli, non solo per ...

Juventus - tesoretto sul mercato dopo l’aumento di capitale : tutti i nomi da sogno per il FUTuro [FOTO] : Nel calcio si dice spesso: “Vincere aiuta a vincere”. E invece “comprare aiuta a comprare” lo avete mai sentito? Effettivamente non è una frase che sentiamo mai pronunciare in ambienti calcistici. Ma se ti chiami Juventus, ad oggi, puoi gridarlo ai quattro venti. Sì, perché l’approvazione dell’aumento di capitale ha permesso al club bianconero di allinearsi ai top europei. 300 milioni in più per le ...

Le notizie del giorno – Calciatore arrestato - svolta sul FUTuro di Ibra e le ultime di calciomercato : Le notizie del giorno – Il Napoli vuole Ibrahimovic, questo è sicuro. A confermarlo è Aurelio De Laurentiis: “Potrebbe essere un desiderio vederlo in azzurro più che una suggestione – ha detto – ma dipende da lui e non da me. E’ soprattutto un amico, l’ho conosciuto a Los Angeles perché eravamo nello stesso albergo a Beverly Hills”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). LEGGI ANCHE –> Adani ‘pazzo’ di River: la folle esultanza ...

MotoGP - i possibili scenari FUTuri di mercato : Valentino Rossi e il rinnovo in Yamaha - decisivi i risultati. E Quartararo scalpita… : Il Mondiale MotoGP 2019 sta ormai per volgere verso i titolo di coda, ma una domanda inizia a filtrare in maniera importante: stiamo davvero per entrare nell’ultima stagione della carriera di Valentino Rossi? La leggenda del pilota di Tavullia andrà a concludersi? Fino a qualche settimana fa sembrava possibile un suo rinnovo con la Yamaha, sia perchè la sua voglia di correre non stava minimamente venendo meno, sia perchè la moto stava ...

Calciomercato Fiorentina - Pradé allo scoperto : “FUTuro Chiesa e interesse per Ibrahimovic? Vi dico tutto” : Calciomercato Fiorentina – A margine della presentazione al Franchi del nuovo contratto di Lorenzo Venuti, 25enne toscano prodotto del vivaio viola, il ds della Daniele Pradé ha parlato del futuro di Chiesa e dell’interesse per Ibrahimovic. Queste le sue parole. “Chiesa? Spero che possa diventare un punto fermo anche della Fiorentina futura ma spero lo pensi anche lui. Non posso adesso sostenere che non sarà così, ma le ...

Bilancio Milan - i motivi dello sprofondo (rosso)nero : dirigenti pagati a peso d’oro e fallimento sul mercato - le prospettive per il FUTuro tra rischi e possibile rinascita : Buco da 150 milioni di euro. Il futuro del Milan rischia di essere (rosso)nero, le ultime notizie riguardanti il club sono sicuramente preoccupanti ma ci sono i margini per risolvere la situazione e pensare con ottimismo in vista delle prossime stagioni. Ma il campanello d’allarme è scattato nelle ultime ore. Negli ultimi mesi si è verificato il passaggio di proprietà di Yonghong Li al fondo Elliott ed il primo Bilancio si è chiuso ...

Cessione Sampdoria - i motivi della rottura (non definitiva) con Vialli : come il tira e molla ha condizionato squadra e mercato con una certezza legata al FUTuro di Ferrero : Cessione Sampdoria – La Sampdoria sta attraversando uno dei momenti più bui della sua storia, la contestazione nei confronti del presidente Ferrero è ormai totale, in più mancano i risultati con il club blucerchiato che occupa l’ultima posizione in classifica con appena tre punti conquistati frutto di una vittoria e ben 6 sconfitte e con il serio rischio di una retroCessione. La decisione del club è stato quella di esonerare ...

Juventus - il sogno di mercato parla del suo FUTuro : “Voglio una big” : Juventus – L’esterno offensivo della Dinamo Zagabria, Dani Olmo, parla del suo futuro, svelando i propri obiettivi per la stagione in corso e per gli anni a venire. Il giovane è consapevole delle aspettative intorno a lui e sogna in grande. Juventus, Dani Olmo sogna una big Le parole dell’unger 21 spagnolo: “Euro 2020? Lavoro per questo. So che è molto difficile ci sono giocatori molto bravi, ma ho fiducia in me stesso e ...

Mercato Juventus - Dybala torna indispensabile : cambia il suo FUTuro : Mercato Juventus – L’argentino è stato uno dei migliori in campo nel Derby d’Italia contro l’Inter, che ha permesso ai bianconeri di sorpassare la squadra di Conte e ritrovare la vetta della classifica. Il numero dieci è stato letale in occasione della rete del vantaggio dopo soli 4′ di gioco, sorprendendo con un sinistro potente e velenoso Handanovic. Un gol che mancava da quasi sei mesi a Dybala, che aveva firmato ...

Calciomercato – Il FUTuro di Higuain e Mandzukic - colpo del Verona : la Roma bussa in casa Fiorentina - osservato in Torino-Milan : Novità importanti di Calciomercato nelle ultime ore, i club si muovono con l’intenzione di mettere a segno colpi importanti nelle prossime sessioni, da gennaio a giugno si preannunciano mesi caldissimi. Le squadre di Serie A non stanno a guardare, nelle ultime ore aggiornamenti anche a sorpresa. Higuain APRE LE PORTE AL BOCA – “La Nazionale per me resta una cosa assai importante, con la maglia dell’Albiceleste ho ...

Calciomercato Milan - il FUTuro di Kessiè e Calhanoglu resta in bilico : Wolves e Monaco potrebbero entrambi fare nuovi tentativi per acquistare Franck Kessie dal Milan nel mercato di gennaio. La Gazzetta dello Sport ha affermato, verso la fine della finestra di trasferimento estivo, che l'Ivoriano era uno dei tre giocatori che il club stava cercando di vendere prima della chiusura della finestra. La Repubblica (citata da Calciomertcato.com) arrivò addirittura a dichiarare che il Milan e Monaco avevano concordato una ...

Mercato Juve - retroscena Guardiola : contatti a marzo - spunta il piano FUTuro! : Mercato Juve- Secondo quanto riportato dalla stampa inglese, per la precisione da “The Athletic”, e come riportato da “Goal.com”, la Juventus e Guardiola si sarebbero incontrati a marzo per valutare il possibile trasferimento in bianconero del tecnico spagnolo. Un colloquio intenso e studiato nel minimo dettaglio, ma che si sarebbe trasformato in una totale fumata bianca. Il tecnico avrebbe aperto ad un futuro in ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina : il suo FUTuro è in Qatar : L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Di comune accordo le parti hanno preso ...