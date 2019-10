Formula 1 – Vettel | in Messico poca voglia di festeggiare | “che trofei di merda! Ho

Formula 1 - Hamilton durissimo contro Vettel : “partenza folle - Seb ha cercato di buttarmi fuori” : Il pilota britannico si gode il successo ma lancia una frecciatina a Vettel, colpevole di aver cercato di buttarlo fuori pista alla partenza Lewis Hamilton vince la decima gara in stagione, lo fa in Messico precedendo Vettel e Bottas dopo una gara lunga e complicata. Niente titolo iridato però, il britannico deve infatti conquistare ancora quattro punti sul compagno di squadra prima di festeggiare, cosa che farà con molta probabilità ad ...

Formula 1 - Vettel non si nasconde : “Hamilton a velocità di crociera - in gara non siamo forti come la Mercedes” : Il tedesco ha ammesso la superiorità della Mercedes in gara, sottolineando come la Ferrari debba ancora migliorare per ridurre il gap dalle Frecce d’Argento Sebastian Vettel si prende il secondo posto in Messico ma non risparmia alcune critiche costruttive alla Ferrari, apparsa ancora una volta in ritardo rispetto alla Mercedes. photo4/Lapresse Il tedesco ha analizzato quanto accaduto in pista oggi, soffermandosi sulla velocità di ...

Formula 1 - Leclerc fa mea culpa e ‘invidia’ Vettel : “non sono al livello di Seb in determinate situazioni” : Il monegasco ha commentato la sua gara, soffermandosi sui problemi emersi sulla propria Ferrari durante il Gran Premio Non è riuscito a capitalizzare al massimo la pole position Charles Leclerc, chiudendo il Gran Premio del Messico in quarta posizione per colpa di una strategia sbagliata. Photo4/LaPresse Deluso nel post gara il pilota monegasco, che ha fatto anche mea culpa ai microfoni di Sky Sport: “sono stato contento della prima ...

Formula 1 – Hamilton si toglie un peso - Vettel si arrende e Bottas sorride : le parole dei top-3 nel parco chiuso in Messico : Sensazioni leggermente contrastanti nel parco chiuso tra i primi tre classificati del Gran Premio del Messico, piloti Mercedes più felici rispetto a Vettel Lewis Hamilton vince il Gran Premio del Messico, il pilota della Mercedes taglia per primo il traguardo e si avvicina al sesto titolo mondiale, sfuggito oggi solo per il terzo posto di Bottas, classificatosi dietro Sebastian Vettel. Un risultato esaltante per il britannico, intervenuto ...

Formula 1 – Binotto duro su Verstappen : “ha infranto il regolamento! Vettel e Leclerc hanno rallentato” : Mattia Binotto si esprime duramente dopo le qualifiche del Gp del Messico in merito al mancato rallentamento di Max Verstappen dopo l’incidente di Bottas: il pilota Red Bull ha infranto le regole Doppia bandiera gialla dopo l’incidente di Bottas, ma Max Vertappen non rallenta (a differenza di tutti i suoi colleghi) e conferma la sua pole position. Episodio che farà sicuramente discutere, vista la volontarietà del gesto che va ...

Formula 1 – Verstappen raggiante - Leclerc si rammarica - Vettel in fiducia : le parole dei piloti dopo le qualifiche in Messico : Max Verstappen contento per la pole position, Leclerc si rammarica per l’errore all’ultimo giro, Vettel in fiducia: le parole dei piloti dopo le qualifiche del Gp del Messico Max Verstappen ottiene la seconda pole position della sua carriera al termine delle qualifiche del Gp del Messico. Il pilota olandese firma il nuovo record della pista e si piazza davanti a Leclerc e Vettel in un finale ‘rovinato’ dalla ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 in Messico : doppietta Ferrari - Leclerc e Vettel beffano la Mercedes sul finale [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp del Messico: doppietta Ferrari a poche ore dalle qualifiche E’ terminata la terza ed ultima sessione di prove libere del Gp del Messico. In attesa delle qualifiche di questa sera i piloti della Formula 1 sono tornati in pista per le FP3. Il più veloce in pista è stato Leclerc, seguito dal suo compagno di squadra Vettel: i Ferraristi hanno beffato i piloti Mercedes sul finale. Il monegasco ha ...

Formula 1 – La scelta delle gomme ed il… prato - Vettel sereno in Messico : “sono andato sull’erba e…” : Vettel sereno in Messico: le parole del tedesco della Ferrari dopo il miglior tempo segnato nelle Fp2 E’ Sebastian Vettel il più veloce delle Fp2 del Gp del Messico: dopo una mattinata complicata, il tedesco della Ferrari si è piazzato, nel pomeriggio, davanti a tutti, lasciandosi alle spalle Verstappen e Leclerc. sereno e sorridente, Vettel ha così commentato la sua giornata ai microfoni Sky: “penso di aver fatto il mio questa ...

Formula 1 – Terminate le Fp2 in Messico : Vettel super - Mercedes fuori dalla top 3 [TEMPI] : Vettel davanti a tutti nelle seconde prove libere del Gp del Messico, Mercedes fuori dalla top 3 E’ terminata anche la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico. Se al mattino il più veloce è stato Hamilton, nel pomeriggio è la Ferrari a piazzarsi davanti a tutti, con Vettel più veloce col crono di 1.16.607 , seguito da Verstappen e Leclerc, autore di un testacoda sul finale. Bisogna scendere in quarta e quinta posizione ...

Formula 1 – Vettel esilarante in Messico : “se mi manca Raikkonen? Non sono mica innamorato di lui” : Vettel ironico in Messico: la risposta del tedesco della Ferrari è sorprendente E’ in corso la seconda sessione di prove libere del Gp del Messico di Formula 1. In attesa di scoprire chi sarà il più veloce, sul web circola un divertente video riguardante Sebastian Vettel. Al tedesco della Ferrari è stato chiesto se sente la mancanza di Kimi Raikkonen e la risposta del pilota è stata sorprendente. photo4/Lapresse “Penso che Kimi ...

Formula 1 – Il mito di Hamilton e il duello con Vettel - Leclerc svela : “Lewis speciale! Stesso status di Seb nel 2020? Dico…” : Dal duello con la Mercedes alla stima verso Hamilton, passando per il confronto con Vettel e i miglioramenti della Ferrari: Leclerc parla a 360° gradi alla vigilia del Gp del Messico Lewis Hamilton può centrare il match ball che gli consegnerà il titolo di campione di F1 2019, la Ferrari cercherà di ‘ritardate’ la sua festa. Si apre con questo scenario il Gp del Messico 2019. Alla vigilia delle prove libere del venerdì, Charles ...

Formula 1 - Vettel vola basso : “non è detto che siamo favoriti. Digiuno in Messico? Proveremo a spezzarlo” : Il pilota della Ferrari ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio del Messico, appuntamento in cui la Ferrari non può fallire La Ferrari sbarca in Messico con tanta voglia di vincere, provando a riscattare le delusioni incassate a Sochi e in Giappone, dove solo la sfortuna ha privato il Cavallino della vittoria. Sebastian Vettel ha intenzione di tornare a salire sul gradino più alto del podio, bissando così il trionfo di ...

Formula 1 - Vettel guardingo : “la Red Bull ha sempre brillato in Messico - ma vogliamo giocarcela” : Il pilota tedesco ha parlato in vista dell’appuntamento di Città del Messico, esprimendo il proprio punto di vista Si torna in pista, il circus della Formula 1 fa tappa in Messico per un appuntamento davvero complicato per le scuderie e i piloti. L’altezza in cui si svolge il Gran Premio condiziona e non poco le prestazioni delle monoposto, situazione che ingegneri e meccanici dovranno tenere bene in considerazione. Lapresse In ...

Formula 1 – Domenicali non ha dubbi : “la Ferrari ha tutto per vincere. Leclerc e Vettel? Il loro problema è…” : Stefano Domenicali elogia il progetto Ferrari nonostante gli scarsi risultati: secondo l’a.d. Lamborghini gestendo al meglio i piloti la scuderia di Maranello tornerà al top Il final di stagione ha regalato nuove speranze alla Ferrari. Dopo una prima parte di 2019 pessima, fatta di occasioni mancate, errori e tanta sfortuna, nella quale la Mercedes ha costruito un gap incolmabile, le ultime gare hanno mostrato una Ferrari migliorata, ...