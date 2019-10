Cristiano Ronaldo instancabile | CR7 fissa nuovi obiettvi | “mantenermi competivivo! E su

Calciomercato Juventus - individuato il nuovo Cristiano Ronaldo - partita la caccia spietata : Sembra che il Calciomercato della Juventus sia prendendo sempre più forma. La squadra bianconera molto probabilmente non sarà ferma nel mercato di gennaio e intende sfoltire la sua rosa, con esuberi importanti da piazzare in qualche prestigiosa squadra e intende anche, se è possibile, rafforzarsi. In questi giorni i nomi che vengono accostati alla Juventus sono quelli di Sancho fortissimo giocatore del Borussia Dortmunf e quello ...

Cristiano Ronaldo - ancora Pallone d'Oro? Clamorosa indiscrezione : dopo il gol numero 700... : Dalla Francia sembra che non abbiano dubbi: Cristiano Ronaldo sarà il vincitore della 64esima edizione del Pallone d'oro. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, l'asso portoghese della Juventus sarebbe in vantaggio su colui che era designato come il favorito indiscusso, il difensore

Buffon : 'Nella Juventus Chiellini ha lo stesso peso di Cristiano Ronaldo' : Uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus passata, presente e futura è sicuramente Gianluigi Buffon che in una lunga intervista rilasciata ieri sera ai microfoni della trasmissione Mediaset "Tiki Taka" ha fatto il punto sul nuovo modo di stare in campo della squadra, sul peso dell'infortunio di Chiellini, e di altri argomenti personali. Innanzitutto il portiere ha sottolineato che l'assenza del capitano pesa quanto un'ipotetica ...

Calciomercato Juventus - il 'Cristiano Ronaldo del futuro' potrebbe essere Mbappé : L'assemblea degli azionisti della Juventus ha ovviamente messo in evidenza le grandi ambizioni della società bianconera e del suo presidente Agnelli: quest'ultimo ha parlato del 2020 come un vero e proprio anno zero, come se effettivamente dovesse partire un nuovo ciclo, nonostante la Juventus arrivi da otto anni di vittorie a livello nazionale. L'aumento di capitale di 300 milioni di euro servirà, come dichiarato da Agnelli, non solo per ...

Lecce-Juventus 1-1 - bianconeri senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. Primo punto in casa per i giallorossi : senza Cristiano Ronaldo e senza vittoria. La Juventus viene rallentata dal Lecce nella prima partita stagionale in cui la stella bianconera è stata tenuta a riposo. Non basta a Maurizio Sarri il gol su rigore di Paulo Dybala al 50′. Perché i giallorossi ottengono il ‘massimo’ risultato con il minimo sforzo: sei minuti dopo il vantaggio dei bianconeri, segnano anche loro dagli 11 metri con Marco Mancosu, evitano la sconfitta ...

Juventus - Cristiano Ronaldo non convocato per la sfida contro il Lecce : Si gioca la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante ed in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. In particolar modo domani alle 15 scenderà in campo la Juventus in trasferta contro il Lecce, gli uomini di Maurizio Sarri hanno intenzione di confermarsi in vetta alla classifica. Di fronte il Lecce, la squadra di Liverani è in corsa per la salvezza ed è reduce dall’importantissimo pareggio ...

Juventus - i convocati di Maurizio Sarri per la trasferta di Lecce : assente Cristiano Ronaldo : L’allenatore bianconero ha escluso il portoghese dalla lista dei convocati, insieme a Douglas Costa e Ramsey Cristiano Ronaldo riposa, l’attaccante portoghese non partirà con la squadra per Lecce, dove domani la Juventus affronterà al Via del Mare la formazione di Liverani. L’allenatore bianconero ha deciso di concedere un turno di riposo a CR7, per averlo al massimo della condizione in vista dei prossimi impegni. Fuori dalla ...

Probabili formazioni Lecce-Juventus - Cristiano Ronaldo può partire dalla panchina : Probabili formazioni Lecce-Juventus – Si torna in campo per la 9^ giornata del campionato di Serie A, dopo l’anticipo del venerdì che vede di fronte Verona e Sassuolo, in campo anche la Juventus che ha l’obiettivo di continuare la corsa per lo scudetto. I bianconeri hanno giocato martedì in Champions League contro la Lokomotiv Mosca ed adesso si preparano per la gara in trasferta contro il Lecce, Maurizio Sarri prepara il ...

Juventus – Sarri - l’exploit di Dybala ed il turnover : “Cristiano Ronaldo? Avrà bisogno di qualche turno di riposo” : Maurizio Sarri verso la sfida di domani contro il Lecce: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della nona giornata di Serie A Parte questa sera, col primo anticipo tra Verona e Sassuolo, la nona giornata del campionato italiano di Serie A. Domani sarà il turno della Juventus, che alle 15 sfiderà il Lecce in trasferta. Alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa: “qualcosa ...

Lecce-Juve - Sarri in conferenza stampa : da Cristiano Ronaldo a Dybala - tutte le indicazioni di formazione : “In questo momento non e’ che siamo in tantissimi. L’ultima convocazione eravamo 19 piu’ 3 portieri. Qualcosa cambieremo in base alle condizioni dei giocatori che sono usciti dalla partita”. Sono le dichiarazioni di Maurizio Sari che ha parlato prima della sfida contro il Lecce, indicazioni su De Sciglio: “Da 2-3 giorni si sta allenando con il resto del gruppo, e’ un giocatore inattivo dal 31 ...

Juventus - Giorgio Chiellini su Cristiano Ronaldo : "Una multinazionale vivente" : Cristiano Ronaldo "non potrà mai prendersela di lusso, per come è fatto. È uno che ha degli obiettivi quotidiani troppo importanti, tutto quello che fa lo fa con estrema attenzione e misura. Anche a 34 anni, quando è arrivato lui, c’era in me la voglia di carpire qualcosa. E lui è uno che ti dà tant

Messi o Ronaldo? L’eterno dilemma - ma Giggs non ha dubbi : “vorrei poter dire Cristiano - ma…” : Giggs non ha dubbi: l’ex stella del Manchester United sa bene chi scegliere tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi Cristiano Ronaldo o Messi?, è questo il dilemma del calcio moderno. C’è chi non riesce proprio a scegliere, chi invece ha le idee chiarissime. Tra coloro che non sembrano avere dubbi sulla scelta c’è Giggs, l’ex stella del Manchester United. “Scegliere tra l’uno o l’altro è molto difficile. ...

Calciomercato - clamoroso dalla Spagna : Cristiano Ronaldo chiede la cessione di un compagno - le cifre di Ibra al Napoli : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo le società continuano a muoversi sul Calciomercato, le dirigenze sono già al lavoro in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Ecco tutte le trattative che riguardano le squadre di Serie A e non solo. INTER – “L’importante è che la squadra ...

Gazzetta : Cuadrado da rosso - Cristiano Ronaldo ha rischiato il giallo : Una partita non semplice gestita con sicurezza da parte del greco Sidiropoulos, ma la gestione dei cartellini è apparsa discontinua. Questo il giudizio della Gazzetta sulla direzione di gara di Juve-Lokomotiv. Due gli episodi incriminati in cui l’arbitro poteva avere la mono meno leggera ed entrambi a favore dei bianconeri. Prima su Cristiano Ronaldo La giocata acrobatica al 40’ di Ronaldo che finisce con il portiere della Lokomotiv, ...