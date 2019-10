Texas | sparatoria al Campus | 2 morti | killer in fuga

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Texas : 2 morti in sparatoria al campus - 27 ottobre - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. In Texas due persone sono morte a seguito di una sparatoria avvenuta in un campus, 27 ottobre 2019,

Usa - sparatoria in Texas : due vittime : 13.00 Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 12 ferite in una sala di Greenville, 72 chilometri a nord-est di Dallas, in Texas, dove un uomo armato ha iniziato a sparare. Quando l'uomo ha aperto il fuoco, nella sala del Party Value era in corso una festa per l'inizio dell'anno scolastico. Erano presenti centinaia di ragazzi. Secondo i media locali, l'aggressore avrebbe usato un fucile calibro 277e ora sarebbe in fuga.

Usa : stampa - autore sparatoria Texas identificato : Washington, 1 set. (AdnKronos) – L’autore della sparatoria in Texas, che ha fatto sette morti e ferito altre 22 persone, si chiamerebbe Seth Aaron Ator e avrebbe 36 anni. Lo riferiscono media Usa. Il capo della polizia di Odessa, Michael Gerke, durante la conferenza stampa di oggi non aveva rivelato l’identità del sospetto. La polizia ha detto che il sospetto, morto nell’attacco, aveva precedenti penali. L'articolo Usa: ...

Usa : bilancio sparatoria in Texas si aggrava - 7 i morti : Huston, 1 set. (AdnKronos/Xinhua) – Si aggrava il bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta in Texas. Domenica mattina una delle vittime, ricoverata al Midland Memorial Hospital, è morta portando così il bilancio a sette morti al quale si aggiunge l’autore della strage. Cinque persone sono state uccise ad Odessa, tra cui il tiratore e tre a Midland.L'articolo Usa: bilancio sparatoria in Texas si aggrava, 7 i morti sembra ...

Usa - sparatoria in Texas : 5 morti e 21 feriti tra Odessa e Midlan. La polizia uccide il killer : Ha aperto il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le città di Midlan e Odessa, dopo essere fuggito a un controllo stradale. E sotto i suoi colpi sono cadute 5 persone, mentre altre 21 sono rimaste ferite. Ad appena quattro settimane dalla strage di El Paso, una nuova sparatoria – ancora in Texas – scuote gli Stati Uniti. Il killer, che avrebbe colpito anche un bambino di 17 mesi, è un uomo bianco sui 30 anni: gli agenti di ...

Nuova sparatoria in Texas - 5 morti e 21 feriti. Uomo apre fuoco da auto in corsa : Nuova sparatoria in Texas. A sole quattro settimana dalla strage di El Paso, un Uomo apre il fuoco a casaccio da un veicolo in movimento fra le cittadine di Midlan e Odessa dopo essere fuggito a un normale controllo stradale. Il bilancio e' di cinque morti e almeno 21 feriti, fra i quali ci sarebbe anche un bimbo di 17 mesi raggiunto in pieno viso da un colpo di arma da fuoco. Il killer, un Uomo bianco sui 30 anni, e' stato ucciso nel parcheggio ...

Sparatoria Texas - ucciso sospetto autore : 0.44 La polizia di Odessa in Texas ha riferito che un sospetto in fuga dopo aver sparato sui passanti, è stato ucciso e che non ci sono altre persone ricercate. Lo riferisce la Cnn. Intanto il bilancio della Sparatoria in Texas fra le cittadine di Odessa e Midland è di due morti e 20 feriti,secondo quanto riferito da Jerry Morales sindaco di Midland,