MotoGp – Il momento d’oro di Marquez e Quartararo e le difficoltà di Rossi e Lorenzo

(Di domenica 27 ottobre 2019) A tutto Giacomo Agostini: dagli splendidi risultati dialbuio diAncora una volta è Marca festeggiare per l’ennesima strepitosa vittoria: lo spagnolo della Honda ha trionfato a Philipp Island, aggiudicandosi il Gp d’Australia, davanti a Crutchlow e Miller. Giornata amara per gli italiani, con Dovizioso erispettivamente settimo e ottavo. AFP/LaPresse In Australia ha assistito al weekend di gara anche Giacomo Agostini, che di vittorie ne sa qualcosa: l’ex campione ha analizzato la situazione attuale della. “già l’anno scorso ha dimostrato di essere l’uomo da battere su tutte le piste, e ora è anche più contento della sua Honda… Con la moto giusta fa la grande differenza. Moto solo per lui? Una moto è fatta per tutti, un’azienda non fa una moto per me, per te, per lui. Poi la messa a ...

