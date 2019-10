California, in 180mila in fuga da roghi

Le autorità del nord dellahanno ordinato l'evacuazione di circapersone a causa dei vasti incendi che stanno devastando la contea di Sonoma. L'area più in pericolo è la cittadina di Santa Rosa, già colpita in passato da siccità e incendi. Ora si teme che le fiamme, alimentate dal vento, dalle zone boschive possano arrivare fino ai centri abitati. Per evitare ulteriori, è stata tolta l'elettricità a oltre 2 milioni di persone. Solo il 10% degli incendi è sotto controllo.(Di domenica 27 ottobre 2019)