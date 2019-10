Dopo 200 anni | addio allo stetoscopio | è l’ora di app e ultrasuoni

Grecia - titoli di Stato venduti a tasso negativo per la prima volta Dopo la crisi del 2009 : È la nazione più indebitata dell’area Euro, il grande malato d’Unione. Eppure la politica monetaria della Banca Centrale Europa finisce per trascinare in terreno negativo anche i titoli di Stato di Atene. Il Tesoro greco ha collocato 487,5 milioni di euro di bond a tre mesi a un tasso del -0,02%. È la prima volta dalla grande crisi del 2009 che la Grecia assegna all’asta i propri titoli con un rendimento negativo. Il tasso, ...

Accredita 200 mila dollari alla fidanzata ma quello che accade Dopo è sconvolgente : Un uomo di 48 anni di Naperville, una cittadina dell’Illinois poco distante da Chicago, era molto innamorato della sua fidanzata tanto che ogni volta che lei gli chiedeva dei soldi lui non esitava neppure un attimo a darglieli tramite dei bonifici bancari. I due però, non si erano mai incontrati perchè lei viveva in Florida e le distanze erano tali che non permettevano alcun incontro. dopo un po’ che lui non la sentiva ha allertato ...

Eni : Ricci - 'Dopo crisi 2008 chiuse in Europa 27 raffinerie - noi scelto strada riconversione' : Gela, 25 set. (AdnKronos) - "Con la crisi economica del 2008 nella sola Europa sono state chiuse 27 raffinerie, trasformate in depositi il che significa passare da centinaia e migliaia di posti di lavoro a poche decine di posti di lavoro, invece noi di Eni noi abbiamo scelto la strada della riconver

Cannibale Marquez - numeri pazzeschi e record frantumati Dopo 200 GP : Valentino Rossi però lo beffa : I numeri dei due piloti dopo 200 Gran Premi disputati sorridono a Valentino Rossi, che però ha raggiunto questa cifra due anni e nove mesi dopo Marc Una superiorità pazzesca, un dominio impressionante che porta la firma di Marc Marquez. Non solo nel Gran Premio di Aragon, vissuto in solitaria con sei secondi di vantaggio sui propri inseguitori, ma addirittura nell’intero Mondiale 2019, guidato fin dalla prima ...

Diciotto anni di paura e speranza Dopo l'11 Settembre 2001 : Il giorno 11 Settembre del 2001 o semplicemente “nineleven” come dicono gli americani in un unico tragico respiro, sul calendario ufficiale dell’Empire State Building compare scritto in rosso, come una ricorrenza civile o religiosa.Dal 2002, infatti, l’anniversario della distruzione delle Torri Gemelle del World Trade Center di Manhattan, il più grave attacco terroristico subito dagli Stati Uniti in casa loro, ...

Cerignola - offre 200 euro a carabinieri Dopo multa da 700 : arrestato : Cerignola, offre 200 euro a carabinieri dopo multa da 700: arrestato Un 61enne è stato fermato a bordo di un minivan per un controllo. dopo che i militari hanno contestato diverse violazioni, ha messo nelle loro mani 4 banconote da 50 euro Parole chiave: ...

In carcere per 18 furti - offre 200 euro a vittime e esce Dopo soli 3 mesi : Un 33enne albanese ha ottenuto gli arresti domiciliari, perché il suo gesto dimostrerebbe "un sicuro pentimento". Due colpi in una notte, poi altri tre a pochi giorni di distanza. E altri ancora nelle notti successive, fino ad arrivare a un totale di 20 furti, in poco più di un mese.\\ Un anno fa, una banda di romeni e albanesi era riuscita a saccheggiare varie abitazioni nelle province del Torinese, portando via gioielli, oro, ...