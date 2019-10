Al Bano e Romina | la frecciatina che riapre una vecchia ferita | «Tornare insieme?

La Lecciso riconquista Al Bano - la dedica su Instagram dopo l’addio di Romina : Cosa sta succedendo a casa Carrisi? Negli ultimi giorni, il gossip si è concentrato ancora una volta su quello che è forse il triangolo più discusso d’Italia, tra Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power. Questa volta, a scatenare le indiscrezioni è una bellissima foto pubblicata su Instagram dalla showgirl, che ha decisamente suscitato molti sospetti tra i fan. Loredana ha infatti condiviso con i suoi follower uno scatto in bianco e nero ...

Romina Power smentisce il gossip non c’è stato nessun litigio con AlBano : La cantante – attrice Romina Power ha voluto smentire le voci di gossip che giravano in questi giorni un presunto litigio con Al bano, la notizia era stata diffusa del settimanale “Nuovo” infatti, Signoretti alle telecamere di Canale 5 avrebbe raccontato di essere in possesso di un’intervista esclusiva nella quale Romina Power dichiarava di non voler mai più cantare al fianco di Albano: “Romina di solito si arrampica sugli ...

Al Bano rottura con Romina Power?/ "Palla clamorosa - molte date in programma" : Al Bano commenta la notizia sulla sua presunta rottura musicale con Romina Power: "Palla clamorosa, molte date in programma"

Al Bano : Romina? Non l'avrei mai lasciata : La coppia composta da Al Bano Carrisi e Romina Power continua a far sognare i fan, almeno sul palcoscenico: i due sono protagonisti di una tournèe in Australia che ha portato anche i figli Yari e Romina Junior ad esibirsi con loro. “Di norma ho quattro coriste, ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente – ha raccontato Al Bano al ...

Al Bano Carrisi - il commento straziante a un fan : "Romina Power? Fosse stato per me..." - da lacrime : Ancora Al Bano Carrisi e Romina Power sotto ai riflettori. Già, perché lei ha recentemente affermato che "non ci rivedrete mai più insieme". Frase poco chiara: non si comprende se si riferisce all'esibirsi sul palco oppure alla possibilità di un ritorno di fiamma. Ma tant'è, a risponderle indirettam

Al Bano e Romina Power - addio alle scene? Lei chiarisce tutto : Romina Power smentisce la rottura con Al Bano Carrisi: “Tutte pa**e” Ma cosa sarebbe il mondo senza il sole, la luna, le stelle… e Al Bano e Romina Power? Sicuramente più vuoto dal punto di vista sia musicale sia del gossip perché sono anni che quest’ultimo si alimenta delle loro apparizioni televisive e frecciatine a mezzo stampa. Ora i loro rapporti sono idilliaci, ma anni fa la guerra era senza esclusione di colpi. ...

Romina Power smentisce la rottura definitiva con Al Bano : 'Non credete ad una sola parola' : Dopo le affermazioni di Riccardo Signoretti al programma Mattino 5 su un presunto allontanamento definitivo tra Al Bano e Romina Power, l'artista italo-americana è intervenuta su Instagram per smentire il giornalista. Per capire meglio cos'è accaduto, bisogna fare un passo indietro per risalire alle dichiarazioni del direttore di Nuovo. Il giornalista marchigiano, ospite del salotto di Federica Panicucci, aveva svelato un inatteso retroscena, ...

Loredana Lecciso : "Non rivedrete mai più insieme Romina e Al Bano" - : Marina Lanzone Intervistata da Nuovo, Loredana Lecciso si è lasciata scappare una frase inaspettata: "Al Bano e Romina? insieme non li vedrete più" "Al Bano e Romina? insieme non li rivedrete mai più". Questa affermazione rischia di spazzare via secoli di ipotesi e speranze riguardo una delle coppie più amate e seguite della televisione italiana. E chi è stata a pronunciarla? Proprio Loredana Lecciso. A riferilo nel corso della ...

“Volete sapere la verità?”. Al Bano - il retroscena sull’addio a Romina Power arriva (a sorpresa) durante il concerto : Martedì 15 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Mattino 5. L’argomento del giorno trattato da Federica Panicucci è stato il rapporto tra personaggi famosi e vip. Per l’occasione in studio la conduttrice ha chiamato un parterre di ospiti molto folto tra giornalisti, paparazzi e volti dello showbiz. Tra questi era presente anche Riccardo Signoretti che ha lanciato in diretta un vero e proprio scoop su Al Bano e Romina Power.\\Riccardo ...

AlBano e Romina hanno davvero troncato ogni rapporto? Parla la Power : Albano e Romina hanno troncato ogni relazione? La Power sbotta e fa chiarezza sulla vicenda Nelle scorse ore si è Parlato di una rottura definitiva tra Albano Carrisi e Romina Power. Rottura professionale si intende, in quanto, nonostante il gossip da anni parli di un possibile ricongiungimento sentimentale, ciò non è mai avvenuto (e probabilmente […] L'articolo Albano e Romina hanno davvero troncato ogni rapporto? Parla la Power proviene ...

Romina Power - nessuna crisi con Al Bano : "Tutte palle" : Nei giorni scorsi Riccardo Signoretti aveva fatto sapere di essere in possesso di una sua intervista scottante