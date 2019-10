Umbria | Di Maio | “Lavorare a progetto comune è già vittoria Patto civico è terza via con

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 ottobre 2019) “In questa campagna è venuto fuori un senso di comunità tra di noi inaspettato. Con lo stesso spirito di comunità che abbiamo portato avanti questo mese credo che abbiamo portato avanti varie iniziative di governo. Lavorare insieme per unè già una”. Lo ha detto a Narni il capo politico M5S Luigi Diparlando delle Regionali ina sostegno di Vincenzo Bianconi. “Lo dico ai cittadini umbri – ha detto concludendo il suo interevento – non credo che possiate permettere a nessuno di usare l’per un trofeo elettorale, a chi a partire da martedì se ne fregherà dell’, non esisterete più perché ci sarà la guerra elettorale. Abbiamo fatto qui un. Non è una semplice alternativa, ma unavia, in cui la Giunta si compone di eccellenze che non devono rispondere ai partiti, a nessuno se non a chi ...

