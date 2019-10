Palermo - carabiniere di 43 anni suicida in caserma. Il corpo di Giovanni Trovato dai colleghi : Giovanni Lo Faro, carabiniere del nucleo radiomobile di Palermo, si è suicidato, impiccandosi, nella caserma di corso Calatafimi del capoluogo siciliano. Il militare aveva 43 anni e a trovare il suo corpo ormai privi di vita sono stati i suoi colleghi. L'uomo non avrebbe lasciato messaggi né lettere con le motivazioni del suo gesto.Continua a leggere

Trovato dai carabinieri con 17 kg di marijuana e laboratorio chimico casalingo - arrestato 28enne : Isernia - Aveva allestito in casa un laboratorio chimico artigianale per la lavorazione della marijuana, per questo un 28enne dell'isernino è stato arrestato dai carabinieri. Durante la perquisizione i militari dell'Arma hanno Trovato alambicchi, macchinari per cuocere, miscelare e termosaldare lo droga. Con l'ausilio dell'Unità Cinofila di Chieti hanno sequestrato 17 chilogrammi di marijuana essiccata, oltre alle ...

È stato riTrovato a New York un quadro sequestrato dai nazisti a una famiglia ebreo-tedesca nel 1933 : Un quadro che era stato sequestrato dai nazisti a una famiglia ebreo-tedesca nel 1933 è stato ritrovato in un museo a New York. Il dipinto si intitola Winter ed era stato realizzato dall’artista americano Gari Melchers; era esposto all’Arkell Museum

Juventus - inizio dai due volti per de Ligt : “vi svelo perchè ho Trovato difficoltà” : Arrivato tra grandi aspettative, l’impatto con il campionato italiano non è stato entusiasmante per Matthijs De Ligt, il calciatore della Juventus è sembrato comunque in ripresa nelle ultime partite nonostante il rigore procurato contro l’Inter per un fallo di mano. Il difensore olandese ha parlato dei suoi primi mesi in bianconero ai microfoni di Fox Sports. “Ho capito che all’inizio della mia avventura pensavo ...

Genova - escursionista riTrovato vivo dai vigili del fuoco dopo dieci giorni nei boschi : È stato ritrovato vivo Lorenzo Ghigliotti, l'escursionista disperso da oltre 10 giorni sulle alture di Voltri a Genova. I vigili del fuoco lo hanno recuperato in localita' Giutte, frazione di Mele.

Neonato Trovato morto dai turisti in una scarpata - giallo in Alto Adige : Il ritrovamento nei pressi di Merano. E’ stato strangolato con un panno. Il corpicino abbandonato sotto un cespuglio aveva ancora il cordone ombelicale

Era senza gambe e senza testa! Cadavere mutilato Trovato in spiaggia dai bagnanti : Orrore a Gela, in Sicilia, dove alcuni bagnanti, sotto choc, hanno trovato un Cadavere mutilato sulla spiaggia. È successo intorno alle 18:30 di ieri, lunedì 1 luglio, in contrada Roccazzelle, nei pressi del lido "Accidia". Il corpo senza vita, non si sa ancora se di un uomo o di una donna, è stato scoperto in avanzato stato di decomposizione: era senza testa, senza gambe e con un solo braccio e aveva addosso un giubbotto nero con cappuccio. Sul ...