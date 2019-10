Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Un militare ha ucciso a colpi d'arma da fuocoe ne ha feriti altri due in unanella regione della Transbaikalia, nell'estremo oriente russo: lo fa sapere il ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Ria Novosti. Durante il cambio della guardia - stando a quanto riporta il dicastero - undi servizio in un'officina tecnico-militare ha preso a sparare contro i suoicon un'arma di ordinanza. L'uomo e' stato arrestato. Il militare avrebbe aperto il fuoco sui compagni oggi attorno alle 18.20 ora locale, le 11.20 in Italia, in unaa Gorny, circa 150 chilometri a nord del confine con la Mongolia. Secondo il ministero della Difesa russo, ilche ha ucciso iavrebbe avuto "un esaurimento nervoso per problemi personali non legati agli obblighi militari". Un vice ministro della Difesa si sta recando nelladove e' stata ...

ilfogliettone : Soldato uccide otto commilitoni in base in Siberia - - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Siberia, un soldato spara a raffica contro i suoi compagni e ne uccide otto #sparatoria - novasocialnews : Strage in una base militare: soldato russo apre il fuoco e uccide otto commilitoni #novasocialnews #nonstopnews… -