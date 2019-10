Sciopero a Roma contro la Raggi | Virginia assediata prova a ricucire

Sciopero generale : venerdì neroRoma (e non solo) a rischio paralisi : L'Italia si prepara al più classico dei venerdì neri. Lo Sciopero in programma oggi metterà inevitabilmente in affanno il settore dei trasporti, ma non solo. A pagarne le conseguenze più gravi sarà in primis Roma Segui su affaritaliani.it

Venerdì di Sciopero generale Bus - treni - aerei : cosa si ferma Roma rischia la paralisi : Il 25 ottobre prevista l’astensione in diversi settori. Disagi in particolare per i trasporti. A Roma la protesta dei dipendenti delle società partecipate

Sciopero 25 ottobre - dai trasporti alla raccolta rifiuti. A Milano sospesi bus e metro - a Roma municipalizzate in Sciopero : sciopero generale in tutta Italia, dai trasporti fino alla raccolta rifiuti e alla giustizia. Una protesta proclamata per venerdì 25 ottobre dai sindacati Cub, Sgb, Si-Cobas, Usi-Cit per tutte le tutte le categorie pubbliche e private. Al centro l’alleggerimento dei carichi di lavoro, la cancellazione di Jobs Act e legge Fornero e l’aumenti dei salari. A Roma si fermano anche le municipalizzate per contestare l’amministrazione ...

Roma. Sarà venerdì nero per trasporti - rifiuti e scuole : si fermano le aziende municipalizzate. “E’ il primo Sciopero generale nella Capitale” : Autobus, metropolitane, raccolta dei rifiuti, pulizie e mense scolastiche, trasporti disabili, servizi culturali e biblioteche. Oltre a possibili disagi negli uffici anagrafici. venerdì 25 ottobre Roma chiude per sciopero. La protesta, che durerà 24 ore, coinvolgerà potenzialmente i quasi 25mila lavoratori delle società municipalizzate capitoline, che – a vario titolo – contestano la gestione del Campidoglio e il progetto di razionalizzazione ...

Sciopero 25 ottobre - Roma a rischio paralisi : coinvolti Atac - Ama - scuole e musei : Lo Sciopero generale di domani venerdì 25 ottobre minaccia di mettere Roma in ginocchio. È previsto per l'intera giornata e riguarda tutte le municipalizzate della Capitale: a...

Sciopero Roma 25 ottobre : informazioni utili : Roma – Domani, venerdì 25 ottobre, Roma si ferma, e saranno i trasporti ad essere maggiormente colpiti dalle proteste generali. A Roma, oltre alle proteste dei sindacati autonomi, ci sarà anche quello dei sindacati confederati, in aperta protesta contro il Comune per la situazione legata alle partecipate, oltre che per il degrado in cui versa la città. Sciopero generale nazionale Stop dei sindacati Sgb-Cub, SI Cobas, Usi Ait e Sciopero di ...

Alla vigilia dello Sciopero di venerdì a Roma - Raggi sempre più isolata anche nel M5S : Il fuoco amico arriva dal ministro Vicenzo Spadafora, braccio destro di Di Maio e uomo di collegamento con il Pd. «Roma e l’amministrazione restano un problema. È un’esperienza Alla quale sicuramente potevamo e dovevamo aspettarci molto di più» ha detto intervistato a Omnibus su La7

Roma - Raggi e Garanti contro lo Sciopero del 25 ottobre : "No a black out selvaggio : rispettare diritti costituzionali" : Nel mirino dell'authority l'Ama: "ripristinare subito servizi di prima necessità". Mentre la prima cittadina chiede ai sindacati di fare un passo indietro per il "bene della città". Ma il blocco si annuncia totale

Roma - venerdì Sciopero dei trasporti : 10.00 venerdì trasporto pubblico a rischio a Roma per due scioperi,uno di 4 ore,dalle 20 a fine servizio,l'altro di 24 ore L'agitazione di 4 ore è indetta dai sindacati Cgil,Cisl,Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarda le aziende partecipate da Roma Capitale La protesta interesserà bus,tram,metro, ferrovie Roma-Lido,Roma-Civitacastellana-Viterbo,Termini-Centocelle.Quella di 24 ore è invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, Si ...

Roma - Sciopero venerdì 25 ottobre : a rischio bus - tram e metro : La Capitale "si ferma". Trasporto pubblico a rischio a Roma venerdì 25 ottobre per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a...

Sciopero 25 ottobre : a Milano si fermano i mezzi Atm - a Roma anche scuole e raccolta rifiuti : Venerdì nero per i pendolari italiani. Il prossimo 25 ottobre, a causa dello Sciopero generale di 24 ore indetto da Sgb (Sindacato Generale di Base), Cub (Confederazione Unitaria di Base), Usi-Cit (Unione Sindacale Italiana) e Cobas, le linee metropolitane e di superficie potrebbero subire ritardi o cancellazioni. I lavoratori iscritti al sindacato rivendicano “l’aumento dei salari, delle pensioni e del salario medio garantito. La ...