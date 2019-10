Salsa al peperoncino richiamata dal Ministero | senape non dichiarata in etichetta

Fonte : fanpage

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Si tratta della Wicked Habanero Pepper Wing Sauce, di produzione USA e venduta anche in Italia in confezione di 340 grammi dal marchio Stubb’s. Laalè stataper presenza di allergene non dichiarato in confezione.

