Orso attacca domatore al circo e poi si scaglia contro il pubblico VIDEO

Fonte : blogo

(Di venerdì 25 ottobre 2019) Tragedia sfiorata in unrusso: unsi è ribellato alndolo e indirizzando poi la sua rabbia verso il. È accaduto ad Olonets, città sia a circa 200 chilometri da San Pietroburgo. Come si vede dalle immagini riprese da uno spettatore e condivise sui social network, l’animale era in piedi sulle zampe posteriori mentre conduceva una carriola, ma all’improvviso si ètoil. Un’altra persona che si trovava sulla pista ha subito cominciato a prenderlo a calci per salvare il collega.Una volta abbandonata la “preda” – ilha riportato per fortuna solo alcune ferite - l’si è poitoil, ma per fortuna l’intervento di un dipendente delcon l’ausilio di un dispositivo elettrico ha evitato il peggio. Stando a quanto riferiscono i media locali, un rappresentante delha dichiarato ...

Corriere : Paura al circo, l'orso si ribella e attacca il domatore: spettatori fuggono in preda al panico - Adnkronos : L'orso si ribella e attacca, panico al circo