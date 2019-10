Meteo | weekend senza pioggia in tutta Italia

Previsioni Meteo Roma : alta pressione e sole pieno - nel weekend torna anche il caldo : Previsioni Meteo Roma – L”annunciata fase perturbata è puntualmente arrivata anche sulla Capitale. Prime piogge deboli e irregolari nel tardo pomeriggio di ieri e verso sera, poi piogge in progressiva intensificazione nel corso della sera, con fase più intensa nelle prime ore notturne, anche con rovesci in qualche fase forti. Tuttavia, avevamo già rilevato, da queste pagine, che, nonostante un buon passaggio perturbato, ...

Previsioni Meteo Milano : weekend di sole - prospettive di freddo e variabilità per la prossima settimana [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Milano – Il maltempo anche pesante è oramai alle spalle. Il vortice responsabile della lunga fase di maltempo che ha interessato buona parte dei settori centro-occidentali del Nord, compresa la città di Milano, si è portato sulle estreme regioni meridionali, lontano dal Nord Italia dove nel frattempo la pressione è in continua crescita. Il cielo, per questa mattinata, rimane abbastanza nuvoloso, per via di nubi medio-alte ...

Meteo Roma : previsioni per il weekend : Meteo Roma: previsioni per il weekend weekend caratterizzato dal tempo asciutto sulla Capitale con ampi spazi di sereno . Sole prevalente sia nel corso della giornata di sabato sia poi domenica, possibili innocui addensamenti nelle ore pomeridiane del sabato. Generalmente sereno o poco nuvoloso anche nelle ore serali. Temperature comprese tra +13°C e +25°C. Meteo Lazio: previsioni per il weekend Week end all’insegna del bel tempo; ampi spazi di ...

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : weekend tra maltempo e schiarite - il bollettino fino al 31 ottobre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord al mattino cielo da nuvoloso a irregolarmente nuvoloso su regioni occidentali, Lombardia ed Emilia Romagna con possibili deboli piogge su quest’ultima regione, mentre sulle restanti aree schiarite e annuvolamenti. Possibilità di foschie dense o locali banchi di nebbia sulla Pianura padana al ...

Prima allerta - poi nuova ondata di calore : svolta Meteo - cosa succede nel weekend : Ottobre si avvia alla conclusione all'insegna della più totale instabilità sul fronte meteorologico. All'orizzonte c'è la...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : piogge residue - bel tempo nel weekend : Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 28 ottobre 2019. Domani nuvoloso o molto nuvoloso, con residue piogge sparse durante la notte e al mattino. Tendenza a miglioramento con cessazione delle piogge. Venti: deboli o moderati da nord-est. Mari: mossi, localmente poco mossi sottocosta. Temperature: minime stazionarie o in locale lieve calo, massime in aumento. Sabato 26 ottobre sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia ...

Meteo - il maltempo si sposta verso il Lazio e la Toscana. Ma nel weekend torna il sole : Venti di scirocco su mare di Sardegna, canale di Sicilia e Tirreno. Temperature miti nel fine settimana

Meteo ribaltone : torna il caldo e sarà un weekend decisamente anomalo : L'ondata di maltempo lascerà lo spazio ad un vero e proprio "ruggito africano". Un vasto campo di alta pressione si porterà...

MotoGP - GP Australia 2019 : le previsioni Meteo. La pioggia può rovinare il weekend a Phillip Island : Le previsioni meteo non sono delle migliori a Phillip Island per il weekend del 25-27 ottobre quando si correrà il GP d’Australia 2019, tappa del Mondiale MotoGP. C’è il concreto rischio di un’acquazzone in questa amena località dove siamo nel cuore della primavera e la possibilità di temporali e piovaschi è molto elevata. Si dovrebbe già partire in salita con delle prove libere su pista bagnata, a essere compromessa sembra ...

F1 - GP Messico 2019 : le previsioni Meteo. Rischio pioggia per tutto il weekend : Si preannuncia un weekend molto difficile per quanto riguarda il meteo a Città del Messico dove dal 25 al 27 ottobre si correrà il GP del Messico 2019, tappa del Mondiale F1. Le previsioni della vigilia parlano infatti di un elevato Rischio pioggia per tutto il fine settimana, il Rischio dunque di una corsa sul bagnato è molto concreto sia in qualifica che in gara: le percentuali di pioggia nel corso del Gran Premio toccano infatti il 50% e i ...

Allerta Meteo - weekend di scirocco sull’Italia : forte maltempo e tornado al Nord - caldo anomalo ovunque : Allerta Meteo – L’ultimo weekend conl’ora legale è iniziato con un Sabato di scirocco sull’Italia: si sta intensificando il maltempo che già da ieri ha ricominciato a colpire il Nord/Ovest, con ulteriori nubifragi stamattina in Liguria e soprattutto su Genova e dintorni, dove sono caduti 135mm di pioggia a Pezzonasca-Moconesi, 94mm a Masone, 93mm a Genova Fabbriche, 79mm a Mignanego, 73mm a Genova Oregina, 60mm a Genova ...

Meteo - weekend con caldo africano : «Picchi fino a 32 gradi». Dalla prossima settimana il ribaltone : Ottobre fuori dalle righe, o almeno dai termometri. Sebbene sia autunno inoltrato le temperature sulla Penisola si ostinano ad essere elevate e sopra la media stagionale e a marcare ancora di...

Meteo - allerta nel weekend : in arrivo temporali e nubifragi : Una nuova perturbazione di origine atlantica arriverà nelle prossime ore in Italia portando precipitazioni e temporali sul nord ovest. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta Meteo che prevede, a partire questa sera, piogge diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, sulla Liguria, in estensione domani mattina alla Lombardia.Continua a leggere

Meteo Liguria : weekend compromesso dal maltempo - scatta l'allerta gialla : Nelle prossime ore la decisa discesa di una vasta saccatura nordatlantica sul comparto occidentale europeo, impossibilitata nel suo naturale scorrimento verso est dalla presenza di un forte campo di alta pressione, inizierà ad attivare un richiamo di correnti calde ed umide di scirocco sul nord-ovest della nostra penisola. Questa situazione, nota come "configurazione di blocco" (termine tristemente noto soprattutto alla Liguria e ai liguri per ...