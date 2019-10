Manifold Garden - recensione

L'ispirato puzzle game Manifold Garden ha una data di uscita per PC e Apple Arcade : Il gioco che unisce puzzle game ed esplorazione, Manifold Garden, verrà lanciato su PC tramite Epic games Store e su Mac, iOS e Apple Arcade il 18 ottobre, come annunciato dallo sviluppatore William Chyr Studio. Una versione Steam arriverà nel 2020. E' in programma anche una versione per PlayStation 4 e altre piattaforme "sono attualmente in fase di esplorazione".Ecco una panoramica del gioco, tramite William Chyr Studio:Leggi altro...