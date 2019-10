LIVE F1 | GP Messico 2019 in DIRETTA | prove libere 1 | Ferrari d’assalto su una pista

Fonte : oasport

(Di venerdì 25 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione del weekend – Programma– Le cinque risposte che dovrà darci il GP delBuongiorno e benvenuti alladella prima sessione didel Gran Premio del, 18° e quartultimo round stagionale del Mondiale di Formula 1. A Città delva in scena una delle gare più uniche presenti nell’intero calendario dal punto di vista altimetrico, infatti l’Autodromo Hermanos Rodriguez si trova a 2200 metri sopra illlo del mare e questo aspetto provoca delle conseguenze molto importanti dal punto di vista tecnico per le monoposto di Formula 1. Laè reduce da cinque pole position consecutive conquistate dopo la pausa estiva (4 da Leclerc, una da Vettel) e quindi non può non essere considerata nella lotta per la vittoria se si considera la ...

SkySportF1 : ?? Le parole dei protagonisti ???? nella conferenza del #MexicoGP LIVE ? - zazoomnews : DIRETTA F1 Live GP Messico 2019: orari prove libere canali tv streaming e programma - #DIRETTA #Messico #2019:… - McLarenBlogF1 : -