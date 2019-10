La BCE lascia i tassi invariati | da novembre riprende QE

Alla BCE finisce l’era Draghi : qual è l’eredità che lascia a Christine Lagarde? : “ Draghi , Falchi e colombe – L'Euro e l'Italia 2011-2019” , è questo il titolo del saggio in cui Donato Masciandaro e Alberto Orioli ripercorrono gli otto anni dell'”italiano” che ha guidato la Banca centrale europee

BCE - nuovo appello alla Germania : “Paesi che hanno margini agiscano”. La tedesca Lautenschläger lascia in polemica con Draghi : Dalla Bce arriva un nuovo appello ai governi “interessati da un rallentamento economico” che dispongono di “margini per interventi di bilancio”: “Dovrebbero agire in maniera efficace e tempestiva“, si legge nell’ultimo bollettino economico che ricalca le parole pronunciate il 12 settembre da Mario Draghi. Intanto però l’opposizione alle politiche ultraespansive del presidente uscente si concretizza ...