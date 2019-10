Export | balzo del made in Italy | Usa e Giappone in corsa

Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 25 ottobre 2019) A settembre dati oltre le attese per l’extra-Ue, in crescita del 9,4%.a doppia cifra per Usa,, Turchia e Russia. Farmaci e Pelle i protagonisti. Dall’inizio dell’anno il progresso extra-Ue sale al 4%

