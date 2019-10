Viaggio in Bhutan | il “Paese più felice del mondo” prima meta da visitare nel 2020

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 ottobre 2019) Entri in un altro ritmo di vita appena vai sulla strada. Dopo 18 ore d’aereo, nella strada che dall’aeroporto ti porta all’hotel, vedi che le macchineesi si destreggiano senza il minimo accenno di protesta tra mucche e cani, piazzati al centro della carreggiata. “Sono tutti liberi, e vengono nutriti da ciascuna famiglia, che lascia il cibo fuori dalla casa”, mi racconta la mia guida Ut. E a proposito: sui muri di ogni casa c’è disegnato un fallo. È il simbolo nazionale: “Il protettore dello usò come bocca di fuoco per sconfiggere il diavolo migliaia di anni fa”, continua Ut, svelando un’altra delle bellissime contraddizioni del. La pornografia e i baci in pubblico sono vietati, ma i templi traboccano di falli di legno usati per le benedizioni. Iesi adorano il calcio e sono ultimi nella classifica Mondiale Fifa, sono il popolo che fa più feste nazionali ...

