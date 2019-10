Salvini esulta | l' Europarlamento dice no a Ong e porti aperti | Sconfitto partito

Che tempo che fa - Silvia Sardone all'attacco di Fabio Fazio : "Il milionario esulta. Senza Matteo Salvini..." : Alla vigilia del ritorno in onda su Rai 2 con Che tempo che fa, Fabio Fazio finisce nel mirino di Silvia Sardone. Nel dettaglio, nel mirino ci finisce una frase del conduttore, intervistato da Venerdì di Repubblica: "Senza Matteo Salvini riparto più sereno", questa circa la sintesi del suo pensiero,

REFERENDUM LEGGE ELETTORALE : VOTO IN PRIMAVERA/ 'Lunedì in Cassazione' esulta Salvini : REFERENDUM LEGGE ELETTORALE, arriva l'ok anche dal Piemonte. Salvini esulta: 'Si vota in PRIMAVERA sul maggioritario'. Le ultime notizie.

Taglio dei parlamentari fissato per il 7 ottobre - Di Maio esulta : “Alla faccia di Salvini” : La discussione alla Camera in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale che prevede il Taglio del numero dei parlamentari è stata programmata per il 7 ottobre. esulta il capo politico del M5s, Luigi Di Maio: "Tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo ne taglia quasi 350 alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari".Continua a leggere

Di Maio esulta : Alla faccia di Salvini : 16.00 "In questo momento tutti dicono che questo governo è nato per mantenere le poltrone e invece proprio questo governo le taglia, Alla faccia di chi ha fatto cadere il governo per non tagliare i parlamentari". Così il leader M5S, Di Maio,riferendosi a Salvini,in diretta Fb da New York dopo la calendarizzazione del Ddl sul taglio dei parlamentari, provvedimento bandiera dei M5S. Con questo taglio di 345 poltrone, sottolinea Di Maio, ...

Salvini esulta a Pontida : «È l'Italia che vincerà». Clima teso - Gad Lerner insultato e videomaker aggredito : Pontida promuove a pieni voti Matteo Salvini. Decine di migliaia di militanti, stipati nel tradizionale pratone leghista, acclamano il loro leader, al primo vero test dopo l'uscita...

Travaglio esulta : ‘Trattativa M5S-Pd ci ha liberato da onnipresenza ossessiva di Salvini’ : Ultime ore di trattativa tra M5S e Pd per cercare di stringere un accordo che permetta di dare vita ad un nuovo governo. Un esecutivo giallorosso al posto del morente gialloverde, come è stato già ribattezzato dalla stampa. La distanza tra i due movimenti politici, però, anche se non sembra incolmabile, è ancora molta. Il tema del contendere è soprattutto quello del nome del nuovo Presidente del Consiglio. Secondo Luigi Di Maio e i suoi non ci ...