MIUI 11 | con Android 10 in versione China e Global | arriva su altri due Xiaomi e Redmi

Downmi è l’app per scaricare con facilità le ROM MIUI per i dispositivi Xiaomi - Redmi e POCOPHONE : Downmi è un'applicazione che permette di scaricare la versione desiderata della ROM per dispositivi Xiaomi, Redmi e POCOPHONE in un modo più semplice senza dover leggere gli infiniti post dei forum. L'articolo Downmi è l’app per scaricare con facilità le ROM MIUI per i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCOPHONE proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la “vecchia” MIUI 10 Global : Mentre il modello commercializzato in Cina ha da poco ricevuto MIUI 11 stabile, la versione internazionale si aggiorna con Android 10 su MIUI 10. L'articolo Redmi K20 Pro/Xiaomi Mi 9T Pro riceve Android 10 con la “vecchia” MIUI 10 Global proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi conferma che MIUI 11 arriverà anche su altri device : Zhang Guoquan, direttore della divisione di Xiaomi che si occupa del comparto software, ha reso noto che MIUI 11 arriverà su altri dispositivi dell'azienda L'articolo Xiaomi conferma che MIUI 11 arriverà anche su altri device proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9 SE riceve il primo assaggio di Android 10 con la nuova MIUI 11 China Developer : Il roll out di MIUI 11 è iniziato pochi giorni dopo la presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso 25 settembre in Cina, e sta raggiungendo gli smartphone destinati a ricevere l’aggiornamento. Anche se nella maggior parte dei casi l’aggiornamento non corrisponde a una nuova versione di Android, alcuni modelli stanno ricevendo l’atteso Android 10. Dopo la […] L'articolo Xiaomi Mi 9 SE riceve il primo assaggio di Android ...

MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020 - lo conferma Xiaomi : Nonostante sia iniziato da poco il roll out di MIUI 11 in Cina, e stia per prendere il via quello Globale, Xiaomi ha già avviato lo sviluppo di MIUI 12. L'articolo MIUI 12 è già in fase di sviluppo e arriverà nel 2020, lo conferma Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Continua il roll out della MIUI 11 China - che arriva su altri smartphone Xiaomi : Continua il roll out della versione stabile di MIUI 11 in cinese, che sta raggiungendo un numero sempre più grande di smartphone Xiaomi e Redmi . L'articolo Continua il roll out della MIUI 11 China, che arriva su altri smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo : È già iniziato, con qualche giorno di anticipo rispetto al previsto, il roll out della versione Global di MIUI 11, disponibile al momento su Redmi 7A. L'articolo Partito il roll out della MIUI 11 Global Stabile con qualche giorno d’anticipo proviene da TuttoAndroid.

MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi : Mentre è in corso il roll out della versione stabile di MIUI 11, alcuni smartphone Xiaomi iniziano a ricevere la nuova interfaccia basata si Android 10. L'articolo MIUI 11 con Android 10 disponibile in Closed Beta per questi tre smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

Continua il roll out della MIUI 11 China - che arriva su altri quattro smartphone Xiaomi : Continua il roll out della versione stabile di MIUI 11 in cinese, che sta raggiungendo un numero sempre più grande di smartphone Xiaomi e Redmi . L'articolo Continua il roll out della MIUI 11 China, che arriva su altri quattro smartphone Xiaomi proviene da TuttoAndroid.

MIUI Launcher nasconde un segreto - che può essere attivato solo in alcuni Paesi : Il Launcher di MIUI nasconde un interessante funzione segreta, che al momento sembra funzionare solamente in alcuni Paesi del mondo. L'articolo MIUI Launcher nasconde un segreto, che può essere attivato solo in alcuni Paesi proviene da TuttoAndroid.

POCOPHONE F1 si aggiorna alla MIUI 10.3.8.0 con nuove patch - Benessere Digitale e tema scuro : In attesa della nuovissima MIUI 11 basata su Android 10, POCOPHONE F1 riceve un altro aggiornamento software importante: stiamo parlando della MIUI 10.3.8.0 Global stabile, che porta tante novità a bordo dello smartphone, tra cui le patch di sicurezza di settembre 2019. POCOPHONE F1 riceve l’atteso aggiornamento alla MIUI 10.3.8.0, che come anticipato porta con sé le patch di sicurezza del mese di settembre 2019, utili per mettere una ...

Il grande giorno di MIUI 11 per Xiaomi : caratteristiche tempi di uscita con lista smartphone : Una giornata davvero importante quella che stiamo vivendo oggi 24 settembre a proposito di un produttore come Xiaomi e della tanto attesa uscita di MIUI 11. In particolare, dopo le informazioni che abbiamo condiviso con voi nelle scorse settimane, abbiamo finalmente informazioni più dettagliate sia sui plus legati all'aggiornamento, sia sugli smartphone coinvolti con relativi tempi di uscita. Proviamo dunque a capire come si stiano mettendo le ...

Con MIUI 11 arriva la feature Family Sharing per fare felici i genitori : Xiaomi continua a fare emergere alcune delle novità che caratterizzeranno MIUI 11 e tra esse vi sarà anche una feature chiamata Family Sharing L'articolo Con MIUI 11 arriva la feature Family Sharing per fare felici i genitori proviene da TuttoAndroid.

La MIUI 11 di Xiaomi cambierà approccio nei confronti delle animazioni del sistema : La MIUI 11 di Xiaomi presenterà della animazioni completamente riviste, che risulteranno ora più lente ma più ricche di dettagli. L'articolo La MIUI 11 di Xiaomi cambierà approccio nei confronti delle animazioni del sistema proviene da TuttoAndroid.