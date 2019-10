Il Cubo di Rubik smart di Xiaomi costa 10 euro e si collega allo smartphone

Il Cubo di Rubik che si auto-risolve : Fonte: Instagram @magikcube_official Inventato nel 1974 dal designer e architetto ungherese Erno Rubik, il cubo di Rubik giunge in una versione assolutamente rinnovata, tecnologica ma soprattutto autonoma. Si chiama MagikCube ed è stato presentato per la prima volta in assoluto alla Maker Faire di Roma. Nato dall’idea di sei studenti italiani dell’Istituto d’Istruzione Superiore Marconi Pieralisi di Jesi, il dispositivo si ...

Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro : Si chiama Mijia Rubik’s Cube ed è un nuovo progetto targato Xiaomi e approdato sulla piattaforma di crowdfunding del colosso cinese. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi lancia una ciabatta smart a forma di Cubo di Rubik dal prezzo di 8 euro proviene da TuttoAndroid.

Il robot che risolve il Cubo di Rubik : E' Dactyl, il braccio robotico che riesce a manipolare il gioco. Un passo avanti per macchine industriali e di consumo più agili

Dactyl - il robot che risolve il Cubo di Rubik con una mano sola : (foto: OpenAi) Si chiama Dactyl ed è un robottino che si è appena dimostrato in grado di risolvere il cubo di Rubik con una sola mano in 4 minuti. A raccontarlo sono i suoi ideatori dell’organizzazione non profit americana per la ricerca sull’intelligenza artificiale OpenAi, co-fondata da Elon Musk, secondo i quali il robot rappresenta un importante passo in avanti verso lo sviluppo di macchine ancora più agili, in grado di aiutarci ...