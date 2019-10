Tennis | Jannik Sinner nella top100 della classifica Atp Battuto il record di Diego

Tennis - la nuova classifica di Jannik Sinner dopo la sconfitta con Wawrinka : a ridosso della top-100 nel ranking ATP : Jannik Sinner non è riuscito nell’impresa di sconfiggere Stan Wawrinka nelle semifinali del Torneo ATP 250 di Anversa, l’altoatesino ha provato a contrastare il fortissimo svizzero sul cemento belga ma gli è mancato quel pizzico di esperienza per tenere botta contro un veterano del circuito. Il 18enne termina qui la propria avventura dopo essere entrato nel tabellone principale con una wild card e aver regalato grandissime emozioni ...

Jannik Sinner - è nato un Tennista che sembra un alieno. E il mondo dovrà abituarsi al suo nome : di Mattia Musio Si ha un po’ la sensazione di essere di fronte alla capanna di Betlemme, guardando Jannik Sinner giocare in questi ultimi mesi. Durante ogni pausa tra un game e l’altro si butta tutti insieme un occhio a quel numero che indica quante persone sono collegate guardando lo streaming di SuperTennis: 900 in certi momenti, poco più di mille nei momenti clou del match. E si pensa: stiamo tutti assistendo alla nascita di qualcosa? ...

Tennis - Jannik Sinner : “Sono molto contento per aver raggiunto la semifinale” : Appena terminato il match contro l’americano Frances Tiafoe, vinto 6-4 3-6 6-3 e che gli ha dato in regalo la semifinale al torneo ATP 250 di Anversa, Jannik Sinner si è dimostrato particolarmente felice del risultato ottenuto. Queste le dichiarazioni del Tennista di San Candido nell’intervista immediatamente successiva al suo successo, svolta direttamente sul campo: “Ringrazio per la wild card ricevuta, oggi ho giocato bene, ...

Tennis : Jannik Sinner è il più giovane italiano a raggiungere una semifinale ATP nella storia : Continua a essere il ragazzo dei primati, Jannik Sinner, che ne aggiorna in continuazione per ogni passo che fa nel circuito ATP. Con la vittoria di oggi ai quarti dell’ATP di Anversa, infatti, il diciottenne di San Candido diventa il più giovane italiano della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del circuito maggiore. Con i suoi 18 anni e 2 mesi, infatti, supera il primato di Diego Nargiso, che nel 1988 (quando ancora ...

Tennis - Jannik Sinner non si ferma più : battuto Tiafoe è in semifinale ad Anversa : Jannik Sinner non smette di stupire. Dopo la netta vittoria contro la testa di serie numero 1 Gael Monfils, il Tennista azzurro batte ai quarti di finale Tiafoe 6-4, 3-6, 6-3 (53° giocatore al mondo) in un'ora e 42 minuti di gioco al Torneo Atp 250 "European Open" in corso di svolgimento sui campi indoor in cemento di Anversa. Un vero e proprio exploit quello del classe 2001 che ora sogna l'ingresso tra i primi cento e se la vedrà con il ...

Tennis - Jannik Sinner e la top-100 : tutte le possibili combinazioni per centrare l’obiettivo : Dopo la vittoria di oggi nei quarti di finale del torneo ATP di Anversa contro l’americano Frances Tiafoe, Jannik Sinner, nel ranking virtuale, sarebbe già oggi numero 100 del mondo. Ma non è ancora certo di esserlo lunedì, perché ci sono quattro giocatori che possono ancora superarlo se il suo cammino ad Anversa si dovesse concludere in semifinale. In particolare, sono ancora con possibilità di superare il nostro giocatore tre giapponesi ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner inarrestabile! Batte anche Frances Tiafoe e conquista la sua prima semifinale : Jannik Sinner non si ferma più! Il 18enne altoatesino ha conquistato ad Anversa la sua prima semifinale della carriera in un torneo ATP. Decisiva la vittoria contro l’americano Frances Tiafoe, numero 53 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-4 3-6 6-3 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un successo che permette all’altoatesino di entrare virtualmente tra i primi cento del mondo, anche se per la certezza di essere ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Jannik Sinner riceve una wild card e sarà al via del torneo austriaco : Jannik Sinner è finito al centro della scena per aver sconfitto il n.13 del mondo Gael Monfils negli ottavi di finale dell’ATP di Anversa (Belgio). L’azzurrino ha espresso un gioco scintillante e, da questo punto di vista, la wild card ricevuta è stata sfruttata come meglio non si sperava. Oggi, il 18enne della Provincia di Bolzano se la vedrà contro lo statunitense Frances Tiafoe e le difficoltà saranno anche in questo caso ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Jannik Sinner atteso alla prova del nove contro Tiafoe. Si sogna l’accesso alle semifinali : No, questo proprio non ce l’aspettavamo. Alzi la mano chi avrebbe potuto immaginare che Jannik Sinner potesse battere il n.13 del mondo Gael Monfils nel secondo turno dell’ATP di Anversa. Eppure, tutto questo è avvenuto e non è stato frutto del caso. Se è vero che la forma del francese non era al 100%, al tempo stesso Jannik ha giocato con una maturità e una facilità a tratti disarmanti. Solidissimo da fondo e con una profondità di ...

Tennis - Jannik Sinner da urlo : Monfils battuto - e quarti di finale ad Anversa : Futuro roseo per il Tennis azzurro. Dopo l'ennesimo exploit stagionale di Matteo Berrettini che ha conquistato le semifinali al Masters 1000 di Shanghai, questa volta tocca al classe 2001 Jannik Sinner far sognare l'Italia dello sport. Il talento altoatesino si è reso protagonista di una vera e propria impresa nel torneo Atp 250 di Anversa battendo in due set (6-3, 6-2) la prima testa di serie Gael Monfils, numero 13 delle classifiche ...

Tennis - Jannik Sinner fa un favore a Matteo Berrettini eliminando Monfils. La classifica del romano verso le ATP Finals : Jannik Sinner ha fatto un grande favore a Matteo Berrettini. Il trentino ha infatti sconfitto Gael Monfils agli ottavi di finale dell’ATP 250 di Anversa e ha impedito al francese di accumulare un numero importante di punti, il trionfo del 18enne taglia un po’ le gambe al transalpino nella corsa verso la qualificazione alle ATP Finals e aiuta appunto Matteo Berrettini che è in piena lotta per qualificarsi agli atti conclusivi della ...

Tennis - Jannik Sinner dopo la vittoria su Monfils : “Ho giocato in maniera solida e ho servito bene. Ora Tiafoe” : Jannik Sinner ha letteralmente demolito Gael Monfils e si è qualificato ai quarti di finale del Torneo ATP 250 di Anversa, il Tennista italiano ha strapazzato il forte francese (numero 14 al mondo) e ha così staccato il pass per il prossimo turno sul cemento belga. Ora il 18enne se la dovrà vedere con Francis Tiafoe in un incontro che, in caso di vittoria, gli garantirebbe l’accesso tra i primi 100 del ranking internazionale: il trentino ...