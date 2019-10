Migranti | Lamorgese | ' a fine lavori l' hotspot Lampedusa potrà ospitare 439 persone'

Migranti - ministra Lamorgese annuncia 132 posti in più nell’hotspot di Lampedusa con un’area dedicata ai minori non accompagnati : Entro marzo dell’anno prossimo l’hotspot di Lampedusa avrà 132 posti in più rispetto agli attuali 96, compresa un’area per i minori non accompagnati. L’annuncio arriva dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante il question time alla Camera in cui ha risposto a un’interrogazione sulla situazione dell’isola siciliana presentata dalla deputata di Forza Italia, Laura Ravetto. Alla fine degli interventi di ...

Migranti : A question time Camera Lamorgese risponde a Lega su aumento sbarchi : Roma, 16 ott.'(Adnkronos) – Al question time della Camera in programma oggi alle 15, il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, risponderà ad un’interrogazione del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, sulle iniziative volte a fronteggiare l’incremento degli sbarchi di Migranti sulle coste italiane, nonché in materia di redistribuzione dei richiedenti asilo in ambito europeo.L'articolo Migranti: A question ...

Migranti - l’appello del ministro dell’Interno Lamorgese all’Ue : “Non ci lasciate soli” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rivolge un appello agli stati membri dell'Ue in tema di Migranti: "L’intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeo solidale: non possono essere lasciati soli gli Stati più esposti".Continua a leggere

Migranti - Lamorgese su accordo di Malta : “Hanno detto sì 3-4 Paesi - ora ampliare adesione” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, parla al termine del vertice di Lussemburgo dell'accordo di Malta sui Migranti: "Non do numeri. Quelli che hanno detto di sì sono quei tre o quattro Stati che avevano già dato la loro disponibilità, tipo Lussemburgo, Irlanda. Dobbiamo operare perché l'accordo abbia una valenza anche per gli altri Paesi".Continua a leggere

Migranti - il consiglio Ue sulla redistribuzione. Francia : “In 10 Paesi pronti a farne parte”. Lamorgese : “Spero accordo entro dicembre” : Sulle adesioni dei Paesi all’accordo di Malta oggi “non do numeri”. Resta cauta la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, al termine del suo primo consiglio degli Affari interni dell’Ue a Lussemburgo, che aveva al centro la trattativa per stabilire un meccanismo temporaneo di redistribuzione per i Migranti salvati dalle navi delle ong nel Mediterraneo centrale. In pratica, estendere ad altri Paesi l’intesa già firmata a La ...

Salvini attacca Lamorgese sulla redistribuzione dei Migranti : ma una nota del Viminale lo smentisce : "Nessuna novità in merito alla ridistribuzione dei richiedenti asilo sull’intero territorio nazionale": una risposta secca, con dati alla mano, da parte del Viminale ai post sui social di Matteo Salvini che puntava il dito contro la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, e il via libera per la redistribuzione di 90 migranti in tre diversi centri di accoglienza italiani, i primi secondo Salvini a "provare sulla loro pelle gli effetti del ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia' : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) - "La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l'accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘Lamorgese ha rivendicato con orgoglio accordo con Libia’ : Terrasini (Palermo), 5 ott. (AdnKronos) – “La ministra Lamorgese è uscita dal vertice di Malta a La Valletta e ha rivendicato con orgoglio l’accordo del Governo con la Libia, dovreste indignarvi tutti di una ministra che rivendica questo accordo. Non abbiamo capito niente, capisco che è un argomento scivoloso, perché capisco che l’accordo lo ha fato l’Italia, ma non è difendibile”. E’ la denuncia ...

Migranti : Casarini - 'Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale' : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Ministra Lamorgese, sicura che vuole proseguire sulla strada tracciata da Minniti? Ha capito chi fa il "buon lavoro" in Libia? Aprirà un'inchiesta per capire il ruolo dei suoi funzionari? Il codice di condotta lo scriviamo noi perché lo rispettino i governi". E' l'appe

Migranti : Casarini - ‘Lamorgese apra inchiesta su ruolo funzionari Viminale’ : Palermo, 4 ott. (AdnKronos) – “Ministra Lamorgese, sicura che vuole proseguire sulla strada tracciata da Minniti? Ha capito chi fa il “buon lavoro” in Libia? Aprirà un’inchiesta per capire il ruolo dei suoi funzionari? Il codice di condotta lo scriviamo noi perché lo rispettino i governi”. E’ l’appello lanciato su Twitter da Luca Casarini alla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ...

Migranti - il Ministro Lamorgese ammette : 'Sbarchi aumentati dalla Tunisia' : Nel primo governo Conte il Ministro più in vista è stato probabilmente Matteo Salvini. Con la sua costante presenza sui social e la politica particolarmente dura nei confronti delle Ong e dell'immigrazione, il leader della Lega ha fatto molto parlare di sé, suscitando approvazione nei suoi sostenitori e spesso indignazione da parte degli oppositori. Salvini nei giorni scorsi, durante una diretta sulla sua pagina Facebook, ha attaccato chi oggi ...

I giuristi chiedono a Lamorgese di rimediare ai pasticci di Salvini sui Migranti : Dopo le sentenze dei giudici ordinari, anche la società civile si muove contro il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini quando era alla guida del Viminale. “Italia stato di diritto” è un’associazione di giuristi, avvocati, notai, magistrati in pensione e docenti di diritto ed ha deciso di invia

Migranti : Brescia - ‘con Lamorgese finalmente un ministro che non scappa’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Il ministro Lamorgese ha dimostrato un profondo rispetto per il Parlamento venendo a riferire in commissione sull’accordo di Malta. Si tratta di una forte discontinuità istituzionale rispetto al passato. finalmente in commissione apprezziamo un ministro che non scappa, ma che è pronto a rispondere alle domande di deputati e senatori e ad affrontare i problemi dell’immigrazione con un ...

Il ministro Lamorgese ha fornito i nuovi dati sui rimpatri dei Migranti dall'Italia : "Al 22 settembre, i rimpatri effettuati dal nostro Paese sono stati 5.244, di cui 5.044 forzati e 200 volontari assistiti". Lo ha reso noto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, riferendo alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Politiche europee in vista del Consiglio Ue Giustizia e Affari Interni in programma il 7 e 8 ottobre. "Nel 2017 - ha ricordato il ministro - i rimpatri forzati erano stati 6.514 e quelli volontari ...