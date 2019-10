La Spezia Allerta meteo | chiuse tutte le scuole sul territorio comunale

La Spezia . allerta gialla per temporali e piogge : Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha emanato allerta gialla , il grado più basso, per pioggia e temporali .

Allerta meteo Liguria Martedi' 15 Ottobre : elenco scuole chiuse in province Savona - Genova - La Spezia : Un'Allerta meteo ufficiale è stata diramata in Liguria per l'arrivo di una perturbazione atlantica, come vi abbiamo descritto questa mattina.? L'Allerta è di livello arancione per gran parte...