Il Collegio 4 | Primo Abbandono Ecco Perché Benedettagea Matera ha Lasciato il Programma!

Fonte : gossipnews.tv

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il4 è ripartito con tante novità. Il periodo in cui è ambientato sono gli anni ’80 e non più i ’60, e la voce narrante non è più quella di Giancarlo Magalli ma è di Simona Ventura. Nella prima puntata si è registrato ilinfatti, hail docu-reality in lacrime.. La nuova edizione de Ilè ripartita piena di novità. Innanzitutto gli anni in cui è ambientata non sono più gli anni ’60 ma gli anni ’80, più precisamente il 1982. Anche la voce narrante è diversa, non è più quella di Giancarlo Magalli ma è di Simona Ventura. Sempre su Rai 2 quindi è iniziata la quarta edizione del ducu-reality, che vedrà ragazzi dai 14 ai 17 anni confrontarsi con la vita collegiale di quegli anni. Durante la prima puntata i collegiali hanno iniziato a sperimentare la vita dei loro genitori, che erano adolescenti ...

mendevrose : @verehouis io ho visto solo il primo collegio hahaha poi l’anno scorso due puntate Hahahah non mi piace perché orma… - riverwasilewski : credo che il collegio rappresenti perfettamente un paese che si merita Salvini addirittura come primo ministro o im… - jhack : Guardando 'Il Collegio' si può scoprire come D'Annunzio fosse un estetista, ma anche sentire anche citare Primo Lev… -