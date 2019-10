Bianca Guaccero a Detto Fatto | l’intervento in diretta su Pamela Prati

Bianca Guaccero su Giovanni Ciacci : “Non commento le sue parole” : Detto Fatto, Bianca Guaccero glissa su Giovanni Ciacci: “Non voglio commentare ciò che ha detto” Ha rotto il silenzio con una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale VeroTV Bianca Guaccero, conduttrice di Detto Fatto dall’anno scorso, che in riferimento alle dichiarazioni rilasciate di recente da Giovanni Ciacci, il quale ha affermato senza mezzi termini che a suo parere Detto Fatto è ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero in lacrime in diretta tv dopo una sorpresa : Bianca Guaccero si lascia andare alle lacrime a Detto Fatto, emozionandosi per una sorpresa. La conduttrice ormai da oltre un anno è al timone dello show di Rai Due e nelle ultime settimane è stata al centro di accese critiche. Prima lo scontro con Mariotto, poi le frecciatine di Ciacci, infine lo spettro degli ascolti in calo e i gossip su un flirt con Fabrizio Moro. Bianca, da vera professionista qual è, ha sempre affrontato tutto con grinta ...

Detto Fatto - compare il fratello di Bianca Guaccero e lei non regge all'emozione : da lacrime - su Rai 2 : Emozione e lacrime per Bianca Guaccero a Detto Fatto, il programma in onda su Rai 2. Eravamo alla fine del programma, nelle parti dedicate al gossip, di cui si parla con Jonathan Kashanian, l'ex Grande fratello. Il tema era quello dei fratelli che fanno parte del mondo dello spettacolo. E dunque, ec

“Una sorpresa per te”. A Detto Fatto arriva il bellissimo fratello di Bianca Guaccero. Biondo e occhi verdi - ecco Domenico : Gli ascolti tv e i dati Auditel della fascia pomeridiana, registrano un’altra ecatombe di ascolti per la Rai. Su Rai 2 Detto Fatto di Bianca Guaccero ristagna sui 630.000 spettatori (4.9%). Su Rai 1 Vieni da Me di Caterina Balivo si è fermato a 1.566.000 spettatori (11.5% di share) e con La Vita in Diretta condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano fermatisi a 1.458.000 spettatori con il 13.3% (presentazione 1.088.000 – 10.9%). I due sono ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero piange per una sorpresa : cosa è successo : Detto Fatto, Bianca Guaccero in lacrime. Per la conduttrice una sorpresa inaspettata Momento molto emozionante oggi a Detto Fatto. Bianca Guaccero, la conduttrice del contenitore pomeridiano di Rai 2, è finita in lacrime. Verso la fine della puntata, come sempre, c’è lo spazio dedicato al gossip con Jonathan Kashanian. Oggi il tema principale era riservato […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero piange per una sorpresa: cosa è ...

Bianca Guaccero - flirt con Fabrizio Moro : la reazione di lui ai gossip : Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno un flirt? Il cantante reagisce su Instagram ai gossip nati durante Detto Fatto. Tutto è iniziato durante una puntata dello show pomeridiano, dove Jonathan Kashanian, entrato in corsa nel programma dopo un periodo piuttosto difficile per la conduttrice, ha fatto una domanda molto precisa alla padrona di casa. “Stai facendo la vaga, perché non sai dove voglio arrivare? – ha detto -. Come vi siete ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero gela Jonathan : "Ti rendi conto di cosa hai fatto?" - "Dai - le mutandine..." : Momenti di imbarazzo a Detto Fatto, il factual show pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero. Il programma ha messo in mostra delle novità nel corso degli anni, tra cui la "superclassifica dei Vip" affidata all'ex gieffino Jonathan Kashanian. Durante questo momento clou della trasmissione, è

“Attento a quello che dici!”. Detto Fatto - Bianca Guaccero contro Jonathan che stavolta risponde a tono : Detto Fatto continua a essere uno dei programmi più amati dagli italiani. Merito di Bianca Guaccero, che lo conduce in maniera magistrale. Merito anche dei tanti ospiti e opinionisti che si alternano in studio. Su tutti, l’ex grande fratello e mastro di stile Jonathan tra le novità di questa stagione. Da qualche settimana infatti c’è anche una nuova pagina, tutta dedicata al gossip, che ha come protagonista Jonathan Kashanian. È lui che, ...

Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian : “Attento a quel che dici” : Detto Fatto, Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian ecco perché e che cosa è successo È lunedì, una nuova settimana è iniziata, e così è tornato anche Detto Fatto, il contenitore pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero più amato dagli italiani. Quest’anno tante novità. Alcune sono partite da settembre, altre invece sono arrivate ultimamente. […] L'articolo Bianca Guaccero bacchetta Jonathan Kashanian: “Attento a ...

Bianca Guaccero - scherzo a Carla Gozzi. E dimentica l’imbarazzo per Fabrizio Moro : Bianca Guaccero comincia la settimana di Detto Fatto con uno scherzo a Carla Gozzi che nasconde una tenera sorpresa. Il 21 ottobre la stylist compie gli anni – 57 per la precisione – e la presentatrice pugliese l’ha voluta sorprendere con un innocente scherzetto. Prima dell’inizio della puntata, Bianca ha trattato con freddezza la Gozzi, salutandola con sufficienza dietro le quinte e mantenendola a una certa distanza. Un ...

“Hey ma…”. Detto Fatto - gelo in studio tra Bianca Guaccero e Carla Gozzi : la verità viene fuori davanti a tutti : Una puntata che ancora un volta riserva delle sorprese quella di Detto Fatto. Bianca Guaccero ha avuto infatti una piccola discussione con Carla Gozzi, una dei nuovi tutor del programma. Tutto è partito proprio da Bianca Guaccero che, da qualche settimana, ha il suo bel da fare nel tenere sotto controllo l’esuberanza di Jonathan, nuovo opinionista e sempre su di giri. Tutto è cominciato nella mattinata di oggi, una mattinata diversa per Carla ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi : Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi. Ecco perché Carla Gozzi è una dei nuovi tutor di Detto Fatto. Lei, regina della moda e dello stile, si occupa di cambiare il look a coloro che si affidano alla trasmissione proprio per migliorare il proprio aspetto. E i suoi cambiamenti […] L'articolo Detto Fatto, Bianca Guaccero fa uno scherzo e una sorpresa a Carla Gozzi proviene da Gossip e Tv.

Detto Fatto - Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : “Hai un flirt con Fabrizio Moro?” : Momenti di imbarazzo nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto su Rai 2. Era il momento della rubrica di gossip quando Jonathan Kashanian ha spiazzato tutti facendo una domanda molto personale che ha lasciato senza parole la conduttrice, Bianca Guaccero. Il tema era “Vip canterini” e l’ex gieffini ha Fatto sentire una canzone di Fabrizio Moro in cui si sente anche una voce femminile, quella proprio di Bianca Guaccero, ...

Jonathan Kashanian gela Bianca Guaccero in diretta : Hai un flirt con Fabrizio Moro? : La conduttrice di Detto Fatto è stata colta alla sprovvista dall'ex gieffino che, durante la rubrica quotidiana sul gossip, le ha chiesto esplicitamente se avesse una relazione con il cantate... Momenti di imbarazzo nel corso dell'ultima puntata di Detto Fatto. Durante la consueta rubrica dedicata ai pettegolezzi, Jonathan Kashanian ha lasciato senza parole la conduttrice Bianca Guaccero con una domanda decisamente intima. Il tema della rubrica ...