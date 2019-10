Arcelor Mittal,Uilm:"Paura" capisquadra

"Si è innescato un processo dida parte dei lavoratori che hanno la reresponsabilità della gestione,che devono firmare documenti o impartire ordini.Sono i, i capireparto, i capiturno. Non i vertici. Chiedono di essere esonerati da responsabilità. E così parte una reazione a catena che inesorabilmente porta al fermo". Lo dice il segretario generale della,Palombella,parlando dello stabilimento ex Ilva a Taranto,ora,dopo il voto in Senato sul provvedimento che toglie lo scudo penale.(Di mercoledì 23 ottobre 2019)