Agrigento | al via messa in sicurezza del centro storico di Cammarata

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - Dopo undici anni di attesa, prende il via laindeldi, nell’agrigentino. A darne notizia è il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci in veste di commissario di governo contro il dissesto idrogeologico. E’ stata aggiu

SiciliaTV : La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio del favarese Pasquale Di Stefano, ex impiegato delle Poste… - metalrulestv : RT @PaceRappaport: Check out Rare Matchbook Monumenti D'Italia Agrigento Tempio Di Giove Stabia Frigidarium - ScrivoLibero : #Agrigento, al via il ciclo di incontri fra #studenti e Ufficiali dell'Arma dei #Carabinieri -… -