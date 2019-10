A Strasburgo M5S presenta l' emendamento anti-Carola

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Il 3 ottobre scorso,Rackete è stata ospite dell’Europarlamento a Bruxelles incassando una standing ovation nel suo intervento alla Commissione libertà e diritti. Tutti in piedi ad applaudire, tranne la destra. Ora l’aria è cambiata per il Movimento 5 stelle, a 20 giorni esatti dall’acclamazione per la ‘capitana’ che a giugno sfidò Salvini e le sue leggi in Italia per portare in porto la nave Sea Watch con 53 migra bordo dopo oltre due settimane di mare aperto.A, dove il Parlamento è riunito in plenaria, i pentastellati hannoto unalla risoluzione licenziata dalla Commissione Libe – sostenuta da tutti i progressisti: Socialisti, liberali, Verdi e Gue - che chiede agli Stati membri di tenere aperti i porti alle navi delle ong. Si vota domattina. L’dice: ...

