Manovra | Conte | “Non ho subito nessun ricatto | non ho fatto passi indietro Anzi | andiamo

Manovra - Conte : “Slittamento su contante e Pos? Nessun ricatto dai partiti - né passi indietro” : Sul piano anti evasione “non ho subito Nessun ricatto dai partiti della maggioranza e non ho fatto Nessun passo indietro”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine dell’assemblea di Confesercenti, il giorno seguente il vertice sulla Manovra e le correzioni che hanno portato allo slittamento a luglio per l’entrata in vigore dell’abbassamento sulla soglia del contante e sulle multe per chi ...

Manovra - l'Ue chiederà chiarimenti. Conte vede Di Maio - poi gli incontri con i partiti : La Commissione invierà all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana

Manovra - lettera dell'Ue : "Chiarimenti entro domani". Conte : "Non siamo preoccupati" : L'attesa lettera della Commissione Europea, destinata al Ministro Gualtieri, è arrivata come previsto. L'Ue ha chiesto chiarimenti all'Italia, che dovranno arrivare entro domani "per consentire alla Commissione di tenerli in considerazione prima di dare l’opinione formale sulla Manovra". La richiesta di chiarimenti è arrivata dopo l'analisi effettuata sul Documento programmatico di Bilancio perché da questo si evince che la Manovra "non ...

**Manovra : Conte - ‘vogliamo ridurre fino ad azzerare commissioni su Pos’** : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Non vogliamo affatto punire o criminalizzare nessuna categoria né imporre penalizzazioni per chi utilizza i contanti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte intervenendo all’assemblea di Confesercenti rimarcando che “questo messaggio, che è passato, è completamente sbagliato. Vi assicuro – ha detto – che chi continuerà a utilizzare il contante non riceverà ...

Manovra : soddisfazione Conte - ‘pacchetto anti-evasione immutato’ : Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Grande soddisfazione” del premier Giuseppe Conte per il pacchetto anti-evasione, che -tra carcere ai grandi evasori, incentivo all’uso della moneta elettronica e bonus befana- accoglie tutte le misure caldeggiate dal presidente del Consiglio. E’ quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'articolo Manovra: soddisfazione Conte, ‘pacchetto anti-evasione immutato’ sembra ...

Conte «corregge» la Manovra. Slittano tetto ai contanti e multe legate al Pos : I vertici tra il presidente del Consiglio e le delegazioni dei partiti per trovare una mediazione. Si tratta su partite Iva e carcere per chi froda il fisco

Di Maio risponde a Conte : “Senza le nostre proposte la Manovra non esiste” : «Soddisfatti per la convocazione del vertice di maggioranza». Ed elenca i tre obiettivi imprescindibili per il M5S

Manovra - accordo nel governo su pos ed evasori in carcere : pace tra Di Maio e Conte? : Un vertice di maggioranza tesissimo, a Palazzo Chigi. Vertice che ha fatto slittare di oltre due ore il Consiglio dei Ministri previsto per la serata di lunedì 21 ottobre. All'ordine del giorno la Manovra, così come è all'ordine del giorno lo scontro sempre più palese tra Luigi Di Maio e Giuseppe Co

Manovra Governo - Conte incontra i Partiti della maggioranza : Manovra Governo, Conte incontra i Partiti della maggioranza.A Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte sta incontrando il capodelegazione del M5S

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - Conte vede Di Maio (e i partiti) prima del vertice di maggioranza : Stasera in programma anche il Cdm. L’obiettivo del premier è far rientrare le tensioni dei giorni scorsi. Tra i Cinque Stelle cresce la tensione. Gallo: serve un’esorcista

Manovra - l'Ue chiederà chiarimenti. Conte vede Di Maio - poi gli incontri con i partiti : La Commissione invierà all'Italia una lettera per chiedere informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la scorsa settimana

Manovra - fra Conte e Di Maio incontro fuori programma a Palazzo Chigi in vista del vertice. La Ue chiede chiarimenti : Un incontro fuori programma per chiarire a quattr'occhi le polemiche di questi ultimi giorni: il faccia a faccia è avvenuto a Palazzo Chigi questa mattina, a quanto si apprende, tra il...