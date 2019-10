Maltempo | un morto e due dispersi nell'Alessandrino DIRETTA

Maltempo Liguria : cercatore di funghi trovato morto vicino a Genova : trovato senza vita il corpo del cercatore di funghi scomparso ieri pomeriggio a Fontanigorda, nell’entroterra di Genova. E’ stato localizzato in un bosco dietro la locanda al Valico, in zona “Lago du Bettin”, vicino al passo del Fregarolo. Per il recupero della salma, oltre ai vigili del fuoco di Chiavari, sta intervenendo il soccorso alpino. Sul posto anche i carabinieri e il 118. L'articolo Maltempo Liguria: cercatore ...

Maltempo - incidente in mare : un morto e un ferito : Sarebbe stato provocato dalle cattive condizioni meteo-marine l’incidente sul cargo “Malta” del gruppo Grimaldi, in cui è morto un marinaio bulgaro di 24 anni e un altro è rimasto ferito. La nave, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres, è attraccata nel pomeriggio nello scalo turritano – l’arrivo previsto era alle 8.30 – e a bordo sono subito saliti gli uomini della Capitaneria per tutte ...

Maltempo al Sud - violenti temporali in Sicilia e Calabria : tempeste di fulmini - un morto [LIVE] : violenti temporali stanno colpendo il Sud Italia e le isole Baleari, ad Ovest della Sardegna, provocando forte Maltempo su gran parte del Mediterraneo. Proprio alle Baleari, un grosso tornado ha interessato il litorale dell’isola di Maiorca. Nel territorio italiano, invece, i fenomeni più violenti stanno colpendo la Sicilia, dove nel pomeriggio si sono verificate piogge torrenziali con forti temporali nella fascia tirrenica della Regione, ...

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine mentre andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...

Maltempo - morto il ciclista colpito da un fulmine : andava in bici sul Carso : Non ce l’ha fatta Andrea Bossi, il ciclista 50enne che sabato 24 agosto era stato colpito da un fulmine mentre percorreva in bicicletta un sentiero sul Carso triestino. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Era stato rivenuto a terra in arresto cardiaco da alcune persone che si stavano allenando. I soccorsi erano intervenuti in pochi minuti e dopo numerosi tentativi erano riusciti a far ripartire il cuore. Il ciclista era stato ...