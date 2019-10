Fonte : romadailynews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Roma –prossima, 27 ottobre, finiscelegale: alle ore 03:00 della notte gli orologi verranno spostatidi un’ora alle 02:00, per la gioia di chi vorrà dormire un’ora in più. Attualmente la possibile abolizione del cambio di orario stagionale è argomento di discussioni politiche, ma non sono ancora state prese decisioni definitive, né a livello dell’UE né in singoli Stati membri. Fino a nuovo avviso si applicherà quindi il vigente sistema orario e anche la prossima primavera, si può già dire, verrà reintrodotta l’ora legale la29 marzo 2020. I più critici attribuiscono addirittura a questa uso l’aumento del numero degli incidenti stradali. I nfatti, non si tratta solo di un’ora di sonno in più e la necessità di risparmiare globalmente energia ma, com’è noto, il cambio d’orario provoca una serie di conseguenze sui normali bioritmi ...

romadailynews : Lancette indietro di 60 minuti: domenica torna l’ora solare: Roma – Domenica prossima, 27… - Daniele_Reali : #diariosocial #orasolare: addio a mi' noccioli - AS_SO_TO : RT @FondazioneFARO: Gli hospice FARO - Un luogo dove puoi portare indietro le lancette del t... -