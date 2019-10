Incidente a Ragusa | muore ciclista di 33 anni

Incidente a raffica tra via Cartia e via Cintolo a Ragusa : ora basta : Incidenti stradali a raffica tra via Cartia, via Magna Grecia e via Cintolo a Ragusa. L’ultimo ieri sera. La nota del consigliere Mario D’Asta

Incidente con feriti a Ragusa : tra via Cartia e via Cintolo FOTO : Ennesimo Incidente stradale a Ragusa tra via Cartia e via Contolo. Lo scontro tra due auto, una Volkswagen Maggiolino e una Renault Megane

Ragusa - Incidente sulla Chiaramonte Gulfi-Maltempo : morta 47enne - ferita un’altra donna : Ancora sangue sulle strade della Sicilia. In uno scontro tra due auto sulla strada provinciale Chiaramonte Gulfi-Maltempo (Ragusa) ha perso la vita una donna di quarantasette anni. Si chiamava Irene Frasca ed era residente a Giarratana. ferita un’altra donna che viaggiava sulla Punto insieme alla vittima.Continua a leggere

Incidente mortale in via delle Americhe a Ragusa : è assurdo morire così : Incidente mortale in viale delle Americhe, Ragusa in movimento: Comune individui una soluzione per mettere in sicurezza la strada. assurdo morire così

Incidente in moto a Ragusa : muore Giuseppe Roccasalvo 15enne di Vittoria : Altra giovane vita spezzata da un Incidente stradale in provincia di Ragusa. Oggi è morto un ragazzo di Vittoria, Giuseppe Roccasalvo di 15 anni.