Tennis | ATP Vienna 2019 | Matteo Berrettini supera un problema alla caviglia e batte in

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nel primo turno dell’ATP 500 indoor diriesce are la paura di un possibile infortuniodestra e ha la megliodistanza sul britannico Kyle Edmund col punteggio di 3-6 6-3 6-4. Il primo a fronteggiare palle break è, due nel corso del quartto game: annulla la prima con un ace ma sulla seconda mette in rete un dritto. Sul 4-2 30-0 servizio Edmund,inciampa sulladestra e si ferma, chiama il fisioterapista il quale però non ritiene opportuno ricorrere al medical timeout. Si riprende a giocare e sul 5-3 Edmund deve salvare una pbreak e imita il romano facendolo con un ace, per poi conquistare i due punti che gli garantiscono il primo parziale in 38 minuti di gioco. Per fortunasalva tre palle break nel primo gioco del secondo set, l’ultima delle quali grazie a un regalo di Edmund. ...

SkySport : ? #UltimOra #Tennis ? #Atp #Vienna, #Berrettini agli ottavi di finale ?? Battuto l'inglese #Edmund 3-6, 6-3, 6-4… - SuperTennisTv : ?? Jannik spaziale! ?? Sinner centra per la prima volta i quarti di un torneo #ATP superando Monfils per 6-3 6-2! ??… - SuperTennisTv : Ingresso nella top 100 ? Prima semifinale #ATP in carriera ? ??Jannik #Sinner esplosivo ad Anversa: 6-4 3-6 6-3 a… -